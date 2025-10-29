¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera

Por: Gonzalo Zamora

Posiblemente para las nuevas generaciones que tienen en su memoria las dos Copas Américas obtenidas por Chile, el nombre de Humberto Suazo no signifique nada, pero para los amantes de nuestro fútbol que llevan muchos años siguiendo a La Roja, este nombre trae un sin fin de recuerdos y alegrías, junto con un lugar muy lejano, el Planeta Gol.

El Chupete está dentro del top 10 de los máximos goleadores de la selección chilena, donde concretó 21 conquistas en 60 partidos con el combinado nacional. En 2006 fue galardonado como el goleador del mundo y es recordado como uno de los grandes ídolos de Colo Colo, donde consiguió una gran cantidad de trofeos.

Pero su magia y talento va más allá de nuestras fronteras, ya que Humberto Suazo es considerado como una verdadera leyenda en México, específicamente en el Monterrey, donde es el segundo máximo anotador en la historia del club con 121 goles y una gran cantidad de títulos personales y colectivos en su espalda.

Hace pocos días, Humberto Suazo hizo efectivo su retiro del fútbol profesional en el plantel de San Luis, donde si bien hay rumores de alguna despedida especial con Colo Colo, por ahora el histórico goleador nacional proveniente del Planeta Gol, ha colgado los botines para pasar a una nueva etapa en su vida y su carrera.

No abandonará al fútbol

Si bien ahora el Chupete no estará en el terreno de juego, su carrera continuará ligada al fútbol, ya que segurirá en San Luis de Quillota, pero ahora se incorporará como colaborador técnico de Fernando Guajardo. El ahora exdelantero cuenta con su título de entrenador desde 2024 e incluso durante su lesión ya estab apoyando al staff técnico con su experiencia.

