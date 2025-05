Impacto: el nuevo hallazgo en informe de experito de la PDI que podría revolucionar el caso María Elcira

Durante las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes en torno al caso de María Elcira Contreras, adulta mayor de 85 años que despareció hace más de un año en el fundo Las Tórtolas de Limache mientras compartía un almuerzo con su familia. En concreto salió a la luz un informe elaborado por Nadia Mansilla, exfuncionaria de la PDI y perito experta en videos.

“Existe una especie levantada en el lugar de los hechos que no ha sido revelada a la familia”, afirmó la experta. Para el Día de la Madre en el Expreso Bío Bío conversaron con Carla Hernández, nieta de la mujer, quien sostuvo que “ha sido un año intenso, agotador. De verdad, es una pesadilla lo que estamos viviendo, que no termina. Estamos igual que al comienzo, que no teníamos nada” lanzó la joven en la instancia.

¿Qué salió en el informe de la experito sobre María Elcira?

En el documento, al cual tuvo acceso La Cuarta, se confirman “hallazgos respecto de solicitudes y especies levantadas desde dicho lugar (restaurante del fundo Las Tórtolas). Estos hallazgos son relevantes y es prioritario su esclarecimiento, por cuanto existe una especie levantada en el lugar de los hechos que no ha sido revelada a la familia querellante, ni consta en los Informes Policiales posteriores que se haya sometido a análisis, ni peritajes en la presente causa”.

Primero, la experta apunta a un “hallazgo en el informe policial de la Brigada de Investigación Criminal Limache (...) que da cuenta de las primeras diligencias efectuadas en esta investigación. Fue dirigido a la Fiscalía Local de Limache, consta de 99 páginas y está firmado por el Subprefecto Robinson Alarcón Frias y por el Comisario Raúl Zavala Puga”. Así mismo la experta se realizó preguntas como: “¿Hizo entrega la entonces administradora del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert Hollub, las grabaciones por un período de 24 horas en el Acta N° 03?“, ”¿Quién estaba a cargo de hacer la supuesta descarga de las grabaciones en Fiscalía?“.

“Este informe da cuenta de la solicitud a la administradora del restaurante Fundo Las Tórtolas de grabaciones de seguridad por un período de 24 horas. El párrafo además señala que dichas grabaciones fueron entregadas mediante Acta de Incautación o entrega voluntaria de objetos, documentos y/o instrumentos N°03 y que la especie, vale decir, las grabaciones por un período de 24 horas, fue sellada y rotulada“.

De acuerdo a la revisión realizada por Mansilla, esta acta de incautación “se encuentra firmada por Mónica Kleinert (administradora del fundo Las Tórtolas), con fecha 13 de mayo 2024 y en el detalle reza a mano escrita: ‘videos del sistema de video vigilancia’”.

