El deslenguado descargo de Nicolás Larraín contra Carmen Hertz: "Vieja cu..."

A través de redes sociales se volvió viral un potente descargo de Nicolás Larraín en contra de la diputada por el Partido Comunista Carmen Hertz. En concreto su deslenguado descargo ha generado reacciones diversas y es que el comunicador no se guardó nada e incluso utilizó garabatos para referirse a la parlamentaria.

“Vieja cu... que se va a España con nuestra plata, hu... La Carmen Hertz que se ha llenado la boca, ‘yo tengo altura moral’, y la vieja de mi... salió electa, se tomó un avión y fue a ver a su hijo a España”, disparó el rostro de televisión. Recordemos que La Tercera mencionó en una nota que la diputada viajó en 2022 a España el mismo día que la Cámara registró inicialmente su ausencia con "justificación médica".

¿Qué explicación dio Larraín por su video contra Hertz?

“Se fue 15 días y sólo le descuentan dos. Entonces dice ‘no, es que es legal, está permitido’. No es legal, basta de esa cuchufleta. Fuerza mayor es cuando se te muere un pariente y puedes faltar a tu trabajo”, agregó Larraín, que cerró con una seguidilla de insultos. El video generó reacciones de apoyo entre sus seguidores, sin embrago hubo quienes lo criticaron por su lenguaje.

Oda a Carmen Hertz, por Nicolas Larrain.

😹😹😹😹 pic.twitter.com/SRluXyKARl June 24, 2025

"Di que eres de derecha sin decirlo“, ”No pensé nunca que Larraín podía ser tan grosero y poco humano. ¿Le pasaría algo que perdió la compostura?“, ”Puedes decir lo mismo sin garabatos, esfuérzate un poco" y “Muchos opinamos igual... y agradezcan que somos unas damas y también caballeros”, fueron algunos de los comentarios que generó el viral.

Ante esto el comunicador salió a aclarar lo ocurrido. “No sé si sabes que estoy de trending topic por un video con su... le mandé saludos a una diputada. Se me soltaron los perros, pero prefiero no comentar nada, me da un poco de vergüenza. No estoy orgulloso de lo que dije”, reconoció en una entrevista para el programa de radio Ideas con Fuerza.

