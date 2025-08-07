¿Buena o mala medida? El cambio de la ANFP con la regla del minutaje Sub 21 en el Torneo Nacional

El minutaje Sub 21 en el fútbol chileno es un tema que suele traer muchos coletazos acusando que los futbolistas juegan por obligación y otros temas referentes a la edad de los mismos. Es por esto que la ANFP ha decidido hacer un cambio fundamental que podría ser clave de cara al futuro.

Y es que el Consejo de Presidentes de la ANFP tuvo la presencia de Nicolás Córdova para analizar un cambio fundamental en la regla: reducir la edad de requisito. Es decir, planean disminuir la edad de los futbolistas a 19 años para potenciar así su proyección de manera anticipada.

Esto no es lo único que planean modificar, porque también planean revisar y modificar los porcentajes que aportan los jugadores citados a las selecciones inferiores, escenario que podría perjudicar principalmente a clubes grandes como Colo Colo y la U.

Desde la ANFP planean modificar la edad de la regla Sub 21.

Con el panorama así, quedará esperar cómo resuelven desde la ANFP esta medida ya que demás está decir que los clubes deben estar de acuerdo, tal y como se ha dado con otras modificaciones en el fútbol chileno.

En caso de que se reduzca la edad de 21 a 19 años, el fútbol chileno podría dar un gran paso en cuanto a la maduración de los futbolistas, quienes actualmente están explotando demasiado tarde en comparación a otras ligas sudamericanas y europeas.

