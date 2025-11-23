El calvario de Domingo Ballas en Estados Unidos: por qué terminó en la cárcel migratoria “Alligator Alcatraz”

Domingo Ballas detenido

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión
Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

"No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo
Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Lo que comenzó como un proyecto deportivo en el extranjero terminó convirtiéndose en una compleja pesadilla migratoria para Domingo Ballas. El joven viajó a Estados Unidos el 17 de agosto bajo una visa F1, con el objetivo de continuar su formación académica y desarrollar su carrera futbolística. No obstante, después de instalarse, tomó conciencia de que el plan deportivo ofrecido por Southeastern Community College no correspondía a lo que había imaginado, por lo que decidió buscar un nuevo desafío.

Semanas más tarde, el 14 de septiembre, Ballas se incorporó al Lakeland United, un club con sede en Florida. Ese cambio terminó modificando su situación migratoria, lo que lo llevó a solicitar un nuevo estatus legal para permanecer en el territorio estadounidense. El trámite, sin embargo, no avanzó y quedó sin resolución oficial.

El momento más crítico ocurrió el 8 de noviembre, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo interceptaron mientras compartía con un grupo de amigos en la vía pública. Tras su detención, fue enviado a un centro de reclusión para inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, reconocido por sus estrictas condiciones de encierro.

Ya en Chile, el joven describió el duro impacto emocional del encierro.“Estuve en una jaula, me tenían ahí encerrado. Te dan comida tres veces al día… Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Lo único que quería era llamar a mi familia”, recordó. Pese a ello, intenta darle un sentido constructivo a lo vivido: “Fue una locura lo que se vivió, pero son cosas que quedan para la vida y que te ayudan en un futuro”, señaló.

El futbolista también apuntó responsabilidades administrativas: “Me trasladé de universidad y hubo un error ahí, porque la universidad me iba a cambiar la visa y no lo hizo”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

El relato de la madre

Por su parte, su madre, Francisca de la Barra, también compartió la angustia que experimentó mientras su hijo estaba retenido. “Era difícil no saber dónde estaba, porque lo iban trasladando y no había información en ningún sistema”, explicó. Además, confesó la impotencia de imaginar el sufrimiento del deportista: “Es complicado saber que tu hijo sufre. Yo lo conozco, él trata de ser sólido, hacerse el fuerte”.

Aun así, agradeció la solidaridad que lo rodeó durante su permanencia en el recinto: “Tiene un don para hacerse buenas amistades y lo protegieron mucho, sobre todo los chilenos, latinos y venezolanos. Incluso, a veces tenía que ir al baño acompañado”, relató.

Te puede interesar: “Vas a ser mía”: Destapan macabro caso anterior de colombiano que acosó a influencer de 16 años

NOTAS DESTACADAS

En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¡Locura total!: Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión
Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo

"No tiene cabida": Club chileno le cierra las puertas a Esteban Pavez ante inminente salida de Colo Colo
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¿Se va o se queda?: Universidad Católica sorprende y decide el futuro de una figura del equipo
Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis

Chile vs Serbia: El picante recado de Nicolás Jarry ante posible duelo con Novak Djokovic en Copa Davis
Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC

¿Llegará a un grande?: Esto cuesta la estrella de Coquimbo Unido que se pelean Colo Colo, la U y la UC
Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U

Guarello revela el reemplazante ideal para Gustavo Álvarez en la U: "Un desafío interesante"
Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

¡Atención albos!: Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño
El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B

El feroz reclamo de Unión Española tras quedar con pie y medio en Primera B: "Fuimos claramente..."
Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U

Claudio Borghi destapa el bombástico próximo destino de este jugador de la U: "Lo están viendo de..."
Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

“Mi imagen está por el suelo”: Garzón del caso María Elcira lanzó contundente descargo tras exposición mediática

¡Para no perder el ritmo! La Roja ya confirma un nuevo amistoso para el próximo año
José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin

“Familiar de asesinos”: José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin
Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

Polémica en el comando de Jara: Desvinculan a conocido cantante urbano tras revelarse denuncia por VIF

¡Rompió el silencio! Manuel Pellegrini habló sobre su opción en La Roja