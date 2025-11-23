El calvario de Domingo Ballas en Estados Unidos: por qué terminó en la cárcel migratoria “Alligator Alcatraz”

Lo que comenzó como un proyecto deportivo en el extranjero terminó convirtiéndose en una compleja pesadilla migratoria para Domingo Ballas. El joven viajó a Estados Unidos el 17 de agosto bajo una visa F1, con el objetivo de continuar su formación académica y desarrollar su carrera futbolística. No obstante, después de instalarse, tomó conciencia de que el plan deportivo ofrecido por Southeastern Community College no correspondía a lo que había imaginado, por lo que decidió buscar un nuevo desafío.

Semanas más tarde, el 14 de septiembre, Ballas se incorporó al Lakeland United, un club con sede en Florida. Ese cambio terminó modificando su situación migratoria, lo que lo llevó a solicitar un nuevo estatus legal para permanecer en el territorio estadounidense. El trámite, sin embargo, no avanzó y quedó sin resolución oficial.

El momento más crítico ocurrió el 8 de noviembre, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo interceptaron mientras compartía con un grupo de amigos en la vía pública. Tras su detención, fue enviado a un centro de reclusión para inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, reconocido por sus estrictas condiciones de encierro.

Ya en Chile, el joven describió el duro impacto emocional del encierro.“Estuve en una jaula, me tenían ahí encerrado. Te dan comida tres veces al día… Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Lo único que quería era llamar a mi familia”, recordó. Pese a ello, intenta darle un sentido constructivo a lo vivido: “Fue una locura lo que se vivió, pero son cosas que quedan para la vida y que te ayudan en un futuro”, señaló.

El futbolista también apuntó responsabilidades administrativas: “Me trasladé de universidad y hubo un error ahí, porque la universidad me iba a cambiar la visa y no lo hizo”.

El relato de la madre

Por su parte, su madre, Francisca de la Barra, también compartió la angustia que experimentó mientras su hijo estaba retenido. “Era difícil no saber dónde estaba, porque lo iban trasladando y no había información en ningún sistema”, explicó. Además, confesó la impotencia de imaginar el sufrimiento del deportista: “Es complicado saber que tu hijo sufre. Yo lo conozco, él trata de ser sólido, hacerse el fuerte”.

Aun así, agradeció la solidaridad que lo rodeó durante su permanencia en el recinto: “Tiene un don para hacerse buenas amistades y lo protegieron mucho, sobre todo los chilenos, latinos y venezolanos. Incluso, a veces tenía que ir al baño acompañado”, relató.

