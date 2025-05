Tras cuestionamiento: Eduardo de la Iglesia reacciona en vivo a mensaje que le envió la FACh por desaparición de avioneta

En el matinal Buenos Días a Todos el periodista Eduardo de la Iglesia reaccionó en vivo a un mensaje que le envió la Fuerza Área de Chile (FACh) luego de que en el espacio realizara cuestionamientos sobre las labores de búsqueda de la avioneta ambulancia desaparecida en Curacaví que iba con al menos seis personas a bordo.

Cabe señalar que durante las últimas horas Radio Biobío, mencionó que los ocupantes de la aeronave fueron identificados como los pilotos Christian Muñoz y Luis Meneses, el médico Dinko Neri, la enfermera Diana Niño, el paciente José Torres Espinoza, y su acompañante y yerno, Alaban Rivera Alanoca.

¿Qué pasó con de la Iglesia y la FACh?

Han habido accidentes aéreos donde, de forma milagrosa, aparecen personas vivas y que necesitan ayuda. Por eso es importante que se movilicen rápido en (el cerro) Carén. En el sentido de la Fuera Aérea, de Bomberos, del Gope” comentó el comunicador en el programa matutino agregando sus dudas sobre la participación de la FACh.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Decía un testigo que caminar por este lugar es muy complejo, por eso yo hablo de la Fuerza Aérea, me parece muy extraño que no estén ahí. No sé si tienen que citarlos, pero sólo Carabineros no sé si va a ser suficiente para que sea rápido”, complementó. Fue en eso que les llegó al canal un mensaje de la institución.

“Yo preguntaba por la participación de la FACh y ya nos escriben desde las FACh. Nos escriben desde el equipo de comunicaciones y dicen ‘bueno, Eduardo hizo la crítica, sin embargo, es importante que ustedes puedan aclarar que la FACh está desde el primer momento participando’”, leyó De la Iglesia. “‘Tenemos medios aéreos y humanos desplegados en el área, pero con esta meteorología no se puede volar. Los helicópteros están alerta’”, añadieron.

Finalmente, Eduardo agradeció “a la gente de la FACh, qué bueno que están ahí. Yo no hice una crítica, sólo planteé una pregunta”.

Te puede interesar: Anuncian nuevo papa en el Vaticano: ¿Cuál es su relación con Perú y Chile?