Dra. Cordero lanza polémico mensaje a Boric tras cadena nacional: "Relato de una película de Disney"

Durante la noche de ayer el presidente Gabriel Boric se conectó a través de cadena nacional con todos los chilenos para inaugurar el primer Ministro de Seguridad Pública de la historia de Chile. Sus palabras generaron las reacciones de distintas figuras públicas, entre ellas la doctora María Luisa Cordero quien lanzó un polémico mensaje en su contra.

A través de X la psiquiatra y diputada trató de "liviano" al mandatario mencionando que contaba todo como estando en una película de Disney. “La cadena nacional del ‘Presidente’ Boric y su discurso liviano me da la sensación de estar escuchando una relato de una película de Disney donde todo es perfecto”, disparó.

¿Qué dijo la Dra. Cordero sobre la cadena nacional de Boric?

“Pero para ser sincera, el título ideal que representaría a este gobierno a través de una película que muestre la realidad que viven a diario millones de chilenos sería ‘La Gran Estafa’. No olvidemos el caso Democracia Viva, los robos de computadores sin culpables en distintos ministerios, suicidio de una funcionaria de Hacienda, el fallecimiento de un trabajador en La Moneda, 19 carabineros asesinados, la mayor tasa de desempleo en los últimos 30 años y podría seguir”, resumió la legisladora. “Chile necesita un cambio de rumbo urgente”, concluyó.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ojalá logremos un cambio de rumbo , ya tocamos fondo hace mucho rato”, “No sé si los chilenos entiendan que necesitan ese cambio, cuando siguen votando por los mismos de siempre”, “Toda la razón Chile necesita un cambio de rumbo urgente y con buena memoria” y “Así es, pero con el nivel de ignorancia que existe hoy en Chile, lo veo difícil Dra. Es muy lamentable la situación”, fueron algunas de los comentarios que dejaron sus seguidores.

“Señora, no es un reality. está anunciando lo aprobado por el congreso ( poder legislativo) El proceso comenzó con un proyecto de ley presentado originalmente en 2021 durante el gobierno de Sebastián Piñera, al que luego se le hicieron indicaciones por la administración de Boric”, “¿Usted se fue presa cuando vendía licencias falsas?”, “Usted debiera dejar su escaño a alguien que aporte”, “Es mejor NO hablar de estafa: creo que no es usted la más idónea” y “A la señora le dan lo que quiere y sigue hinchando”, señalaron por otro lado los críticos del Gobierno.

Te puede interesar: Neme entrega mensaje en el matinal tras fallecimiento de Tommy Rey: "Le hubiera gustado que diga esto"