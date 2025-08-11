VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó

niño

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”

Una ola de indignación sacude a la comuna de Mulchén, en la Región del Biobío, tras difundirse un video que muestra a la directora de Educación Municipal atropellando a un niño y huyendo de la escena sin prestarle ayuda. 

Gracias a una cámara de seguridad, se captó el momento justo en que, al mediodía del pasado domingo, Mónica Colín arrolló a un menor de 11 años que cruzaba la calle en su bicicleta. En ese momento, la directora del DAEM local se detuvo por unos segundos a mirar al pequeño que estaba en el pavimento, para luego irse del lugar.

La joven víctima es alumno de uno de los establecimientos que la misma conductora dirige en la comuna y resultó con una fractura en uno de sus pies. Fue llevado a un centro asistencial y dado de alta momentos más tarde.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

Tras recibir el reporte del accidente, efectivos de Carabineros se trasladaron rápidamente al sitio del suceso, brindando asistencia al niño afectado y recopilando imágenes de vigilancia de los alrededores. 

Una vez confirmada la identidad de la involucrada, los funcionarios se dirigieron horas después al domicilio de Colín para efectuar su arresto. La conductora sería formalizada por cuasidelito con lesiones graves y no prestar auxilio a la víctima.

¿Qué dijeron desde el municipio? 

A través de un comunicado, la Municipalidad de Mulchén confirmó que la directora del Departamento de Educación estuvo involucrada en el accidente. “El hecho está siendo investigado a través de las entidades pertinentes y dado que ocurrió fuera de las funciones administrativas de la funcionaria, debe atenderse como tal”, señalaron.

Expresaron que, como municipio, están “preocupados” y ya se contactaron con la familia del menor afectado. “Sabemos que si bien un accidente puede sucederle a cualquiera de nosotros, estamos a la espera de los resultados oficiales de la justicia y nos apegaremos a ello”, detallaron.

NOTAS DESTACADAS

María Elcira

Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves
Juan Cristóbal Guarello

Tras polémicos dichos sobre Caszely: Así respondió Francisco Orrego a arremetida de Guarello
Jugadores Universidad de Chile

¡No es Assadi! Prensa argentina está atenta por figura de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¡Se complica el cacique! La primera baja de Colo Colo para el duelo ante la UC
Aníbal Mosa - Colo Colo

¡TERREMOTO ALBO! Piden la renuncia de Aníbal Mosa en Colo Colo por su gestión

¡Se mueven las piezas! El inesperado movimiento de Colo Colo tras salida de Brayan Cortés
presidente Gabriel Boric

Presidente Boric apuntó contra sectores de oposición tras revelar sus test de drogas: “Persisten en generar dudas”

¿Nuevo refuerzo albo? Figura de Everton se refiere a su futuro en Colo Colo
colo colo

¡Pensando en la UC! La nueva decisión de Jorge Almirón en Colo Colo
Rodolfo Carter

La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”
Carlos Caszely

“Te guste o no”: La contundente respuesta de Guarello a dichos de Francisco Orrego sobre Carlos Caszely
lucas assadi en u de chile

El hombre clave que ayudó a Lucas Assadi en su renacer en U de Chile: "Ha sido un gran aporte"
Aníbal Mosa Colo Colo

Más problemas: Nueva denuncia desestabiliza a Aníbal Mosa y el pésimo momento de Colo Colo

Se frotan las manos: Los millones que podría recibir la U de Chile por una venta de Lucas Assadi

Joaquín Montecinos rompe el silencio tras su fallida llegada a Colo Colo: "Me la jugué por..."
colo colo

"Necesita ayuda": La potente recomendación para que Colo Colo recupere a Esteban Pavez
arturo vidal colo colo

Alarma: Avisan que Arturo Vidal podría recibir potente sanción por críticas al arbitraje

Responde a los hinchas: DT de Colo Colo explica por qué sacó a Víctor Felipe Méndez
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

Vicente Pizarro pierde la paciencia y deja tajante llamado a sus compañeros en Colo Colo: "Por errores nuestros..."
Arturo Vidal Colo Colo vs Everton

"Nos han cagado todo el año": Arturo Vidal explota contra el árbitro y acusa persecución a Colo Colo