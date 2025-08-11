VIDEO: El indignante caso de directora de educación que atropelló a un niño y escapó

Una ola de indignación sacude a la comuna de Mulchén, en la Región del Biobío, tras difundirse un video que muestra a la directora de Educación Municipal atropellando a un niño y huyendo de la escena sin prestarle ayuda.

Gracias a una cámara de seguridad, se captó el momento justo en que, al mediodía del pasado domingo, Mónica Colín arrolló a un menor de 11 años que cruzaba la calle en su bicicleta. En ese momento, la directora del DAEM local se detuvo por unos segundos a mirar al pequeño que estaba en el pavimento, para luego irse del lugar.

La joven víctima es alumno de uno de los establecimientos que la misma conductora dirige en la comuna y resultó con una fractura en uno de sus pies. Fue llevado a un centro asistencial y dado de alta momentos más tarde.

Tras recibir el reporte del accidente, efectivos de Carabineros se trasladaron rápidamente al sitio del suceso, brindando asistencia al niño afectado y recopilando imágenes de vigilancia de los alrededores.

Una vez confirmada la identidad de la involucrada, los funcionarios se dirigieron horas después al domicilio de Colín para efectuar su arresto. La conductora sería formalizada por cuasidelito con lesiones graves y no prestar auxilio a la víctima.

¿Qué dijeron desde el municipio?

A través de un comunicado, la Municipalidad de Mulchén confirmó que la directora del Departamento de Educación estuvo involucrada en el accidente. “El hecho está siendo investigado a través de las entidades pertinentes y dado que ocurrió fuera de las funciones administrativas de la funcionaria, debe atenderse como tal”, señalaron.

Expresaron que, como municipio, están “preocupados” y ya se contactaron con la familia del menor afectado. “Sabemos que si bien un accidente puede sucederle a cualquiera de nosotros, estamos a la espera de los resultados oficiales de la justicia y nos apegaremos a ello”, detallaron.