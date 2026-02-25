¿Cómo lo hizo? Detallan insólita fuga de joven reo mientras leían su sentencia en Colina

La mañana de este miércoles partió con una alerta de seguridad en la comuna de Colina, tras reportarse un nuevo caso de fuga exitosa. Y todo luego de que un reo de 19 años lograra escabullirse en plena lectura de su sentencia en el Juzgado de Garantía del sector.

La fuga

Según detalló ADN Radio, el intento de escape habría comenzado con dos artífices, pero solo uno logró su cometido. Minutos más tarde, el otro interno fue capturado nuevamente por funcionarios de Gendarmería y puesto a disposición de la entidad judicial,

De acuerdo con el citado medio, el individuo que ahora se mantiene prófugo, se encontraba enfrentando la lectura de su sentencia al momento de los hechos, tras ser condenado por el delito de robo con intimidación, según los antecedentes del caso.

Una vez advertido el incidente, se desplegó un masivo operativo por parte de Gendarmería, que abarcó tanto la zona del Juzgado de Garantía como otros puntos de la comuna, con el fin de hallar al reo fugitivo.

¿Qué dijo Gendarmería?

“En horas de esta tarde, tras finalizar una audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de Colina, se registró una vulneración a la seguridad”, detalló más tarde la institución a través de un comunicado.

Luego, explicaron: “De forma repentina, ambos detenidos huyeron hacia la salida del recinto, desde la sala de audiencia, provocando la reacción por parte del personal de custodia, que logró la recaptura de uno de los imputados. En tanto, el segundo detenido logró vulnerar el dispositivo de seguridad y acceder a la vía pública”.

“Ante esta situación, se activaron los procedimientos operativos correspondientes, informando al Ministerio Público y coordinando acciones con las policías para su ubicación y captura”, señaló Gendarmería.

Por último, la agencia de Gobierno puso sobre la mesa una eventual investigación interna. Esto con el objetivo de “esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades”.

