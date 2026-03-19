Manuel Guerra en prisión preventiva: Destapan que habría filtrado información que llegaba a alto círculo de poder

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Por: Catalina Martínez

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El llamado Caso Hermosilla sumó un golpe de alto impacto, tras la orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que dejó al exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, en prisión preventiva. Y no solo eso, sino que desde las sombras del escenario volvieron a emerger figuras vinculadas a causas de fuerte carga política, situándose justo bajo los reflectores tras la decisión judicial. 

De acuerdo con lo informado por ADN Radio, la resolución se sustenta en indicios que, a juicio del tribunal, apuntan a la posible comisión de cohecho. En el mismo expediente, además, se le vincula con hechos que podrían configurar violación de secreto y prevaricación administrativa, ampliando el alcance de las imputaciones en su contra.

Detalles de la investigación 

El foco del caso está puesto en una serie de conversaciones privadas. Según la fiscalía y los querellantes, los mensajes entre Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla revelarían el traspaso de datos reservados sobre causas de alto perfil, en medio de un vínculo que hoy es cuestionado por su carácter irregular.

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En el expediente asoman nombres que remecieron la agenda pública, como Penta, Dominga y Exalmar, junto a otras diligencias ligadas a imputados y autoridades de la época. Desde el Ministerio Público no dudaron en elevar el tono: califican la investigación como una de las más delicadas que ha enfrentado la institución, apuntando directamente a la gravedad de las conductas atribuidas a Guerra. 

¿A quién llegó la información filtrada? 

Eso sí, las dudas más profundas surgieron al analizar el recorrido de la información filtrada. Durante la audiencia, se instaló la sospecha de que los antecedentes compartidos por el exfiscal no quedaban en conversaciones privadas. De acuerdo con el documento del Poder Judicial —recogido por el citado medio—, estos intercambios se produjeron en pleno desarrollo de investigaciones clave, mientras Guerra mantenía un nexo con el hoy también investigado por corrupción abogado Hermosilla.

Bajo esa línea, la trama escaló a un nivel aún más explosivo. La fiscalía sostiene que Hermosilla no solo manejaba información, sino que operaba como un verdadero canal hacia figuras del círculo de Andrés Chadwick y del expresidente Sebastián Piñera, poniendo sobre la mesa la posible existencia de una red que podría extender sus tentáculos hasta las más altas esferas del poder.

Aunque hizo una diferenciación clave, el juez terminó inclinando la balanza. Separó los delitos que podrían quedar bajo la sombra de la prescripción, pero puso el foco en el cohecho, al que consideró vigente y reiterado. Con ese argumento, optó por la medida más dura: decretar la prisión preventiva.

Así, el cierre de la audiencia selló su destino inmediato. El tribunal resolvió que Manuel Guerra sea trasladado al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde permanecerá mientras sigue avanzando la investigación que indaga eventuales favores, filtraciones de información y medidas adoptadas mientras cargaba con el peso de ser una de las figuras judiciales más influyentes.

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