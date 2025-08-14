Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago

Desde hace más de un año, una escena perturbadora se repite en Santiago Centro: una gallina brutalmente torturada, rodeada de velas encendidas y misteriosos mensajes.

María Cueto, reconocida por su labor en el rescate de aves, fue alertada por vecinos de la calle Voillier, a pasos del Parque Bustamante. Lo que le contaron era inquietante: en varias ocasiones, habían encontrado una gallina viva dentro de una bolsa de basura, con señales claras de haber sido maltratada.

Cada vez que María acude al llamado, encuentra lo mismo: una gallina rodeada de velas y mensajes enigmáticos. Hasta ahora, ha rescatado once aves en condiciones similares. La mitad de ellas sufrían fracturas en sus patas y alas, tan graves que no hubo otra opción más que aplicarles la eutanasia.

¿Brujería en Santiago?

Además, Cueto notó una coincidencia que no parecía casual: las gallinas siempre aparecían al amanecer, justo después de una noche de luna llena. “Se trata de algún tipo de brujería. Se encuentran velas con las gallinas, notas escritas a mano, ropa, alimentos”, planteó la mujer, según informó The Clinic.

Algunos de los trozo de papel encontrados contenían frases cortadas en referencias, por ejemplo, al narcotráfico. “Se vaya la droga de Chile. Que desaparezca”, decía uno. En otro se leía: “Todas las brujerías que”.

María Cueto afirma haber reportado los hechos a la Policía de Investigaciones (PDI), a la Municipalidad de Santiago y a otras entidades. Sin embargo, los responsables siguen sin ser identificados. Lo único que se ha logrado rastrear hasta ahora es una camioneta blanca, vista dejando las gallinas en el mismo punto donde siempre aparecen.

