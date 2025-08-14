Encontraron gallinas torturadas: Denuncian espeluznante caso de “brujería” cada luna llena en Santiago

Santiago

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Jorge Almirón Colo Colo

¡Le llovieron las críticas! El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"

Desde hace más de un año, una escena perturbadora se repite en Santiago Centro: una gallina brutalmente torturada, rodeada de velas encendidas y misteriosos mensajes

María Cueto, reconocida por su labor en el rescate de aves, fue alertada por vecinos de la calle Voillier, a pasos del Parque Bustamante. Lo que le contaron era inquietante: en varias ocasiones, habían encontrado una gallina viva dentro de una bolsa de basura, con señales claras de haber sido maltratada.

Cada vez que María acude al llamado, encuentra lo mismo: una gallina rodeada de velas y mensajes enigmáticos. Hasta ahora, ha rescatado once aves en condiciones similares. La mitad de ellas sufrían fracturas en sus patas y alas, tan graves que no hubo otra opción más que aplicarles la eutanasia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

¿Brujería en Santiago?

Además, Cueto notó una coincidencia que no parecía casual: las gallinas siempre aparecían al amanecer, justo después de una noche de luna llena. “Se trata de algún tipo de brujería. Se encuentran velas con las gallinas, notas escritas a mano, ropa, alimentos”, planteó la mujer, según informó The Clinic.

Algunos de los trozo de papel encontrados contenían frases cortadas en referencias, por ejemplo, al narcotráfico. “Se vaya la droga de Chile. Que desaparezca”, decía uno. En otro se leía: “Todas las brujerías que”.

María Cueto afirma haber reportado los hechos a la Policía de Investigaciones (PDI), a la Municipalidad de Santiago y a otras entidades. Sin embargo, los responsables siguen sin ser identificados. Lo único que se ha logrado rastrear hasta ahora es una camioneta blanca, vista dejando las gallinas en el mismo punto donde siempre aparecen.

IMÁGENES FUERTES

NOTAS DESTACADAS

vicente pizarro colo colo

¿Aún podría irse? Aparece un nuevo interesado por Vicente Pizarro en Colo Colo
colo colo

¿Falta autocrítica? Esteban Pavez califica de injustas las críticas por su rendimiento en Colo Colo
lucas cepeda colo colo

¿Se queda en los albos? La verdad sobre la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo a la Serie A
Jeannette Jara

“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP
colo colo hinchas

¡No se detuvieron en las críticas! Garra Blanca boicotea arengado de Colo Colo
Jorge Almirón Colo Colo

¡Sigue la polémica! Gobierno advierte a Colo Colo por amenazas a Jorge Almirón
encerrona

“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona
Jorge Almirón Colo Colo

¡Le llovieron las críticas! El insólito cambio que prepara Jorge Almirón en la formación de Colo Colo
Johannes Kaiser

Tras inscribir su candidatura: El descargo de Johannes Kaiser frente a bajas cifras en las encuestas
cristóbal campos

Cristóbal Campos destapa crudos detalles de su depresión e infidelidades que sufrió: "Involucran a jugador de Colo Colo"
Gendarmería

Gendarmería en la mira: Destapan nuevo e insólito caso de liberación errónea de preso
Carlos Caszely

“Llamé a mis amigos de la CNI, DINA…”: La irónica respuesta de Carlos Caszely tras comentarios de Francisco Orrego

"Nivel internacional": Las dos figuras de la U de Chile que se roban las miradas por su desempeño
Jorge Almirón Colo Colo

No se entiende: Fulminan a Jorge Almirón por este polémico cambio en la formación de Colo Colo
arturo vidal colo colo

Se agranda el club: El nuevo jugador de Colo Colo que entrena junto a PF de Arturo Vidal
johnny herrera

Johnny Herrera explota en enojo por el apodo del "renacido" Lucas Assadi: "Qué hablas hue..."

Con dos importantes regresos: Colo Colo comienza a definir su formación para el clásico
Jorge Almirón Colo Colo

¿Colusión? Guarello acusa “mano negra” por las amenazas de la Garra Blanca a Jorge Almirón

¡Todo por su equipo! El gran sacrificio de Franco Calderón en Universidad de Chile

¡Buenas noticias! Colo Colo recupera jugador clave para vital duelo ante la UC