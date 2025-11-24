¡BUENAS NOTICIAS! Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años

Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años

Por: Catalina Martínez

Esta mañana, Carlos Montes, ministro de Vivienda, encabezó la presentación de los resultados del Censo 2024. Allí destacó que Chile registra una disminución significativa en el déficit habitacional. Las cifras revelan que el déficit cuantitativo —las viviendas que hacen falta para cubrir necesidades básicas— alcanza las 491.804 unidades, equivalente al 7,5% de los hogares a nivel nacional.

La cifra supone un retroceso significativo del déficit habitacional: un 33,7% menos que en 2002, cuando la necesidad llegaba a 741.832 viviendas. Para el ministro Montes, este progreso es resultado de los esfuerzos de construcción de los últimos años y de una política pública que, afirma, ha afinado su foco. Con todo, reconoció que la tarea está lejos de terminar, pues aún subsisten desafíos estructurales.

¿Cuáles son los desafíos habitacionales? 

En su revisión, el ministerio desarmó el déficit en cuatro grandes bloques: hogares allegados (188.355), viviendas con hacinamiento no ampliable (127.196), núcleos allegados hacinados (103.611) y viviendas irrecuperables (72.642).

El desglose territorial muestra que la Región Metropolitana lidera con 238.878 requerimientos, lo que equivale al 48,6% del país. Tras ella se posicionan Valparaíso, Biobío y Antofagasta.

El ministro hizo hincapié en la urgencia de armonizar la oferta de suelo, los aportes del Estado y las demandas regionales específicas. “Si todos los santiaguinos se siguen quedando en Santiago y creciendo en Santiago van a seguir siempre con mucho déficit, entonces a lo mejor es bueno también estimular el crecimiento en otras partes del país”, afirmó. 

Aunque el déficit habitacional disminuyó, el ministerio advirtió que uno de sus componentes —las viviendas con hacinamiento no ampliable— registró un aumento del 18,6% desde 2002, lo que refleja transformaciones en el tipo de necesidades habitacionales y obliga a diseñar respuestas más específicas. “Hay 1.432 campamentos. Quien cree que lo va a resolver en un gobierno no sabe cómo son estas cosas”, sentenció Montes. 

Es muy complejo porque esto crece y después hay que ver cómo encontrar soluciones para todas esas familias. Y creo que esto también tiene que ver mucho con el crecimiento económico, las oportunidades laborales, en fin, muchas realidades que hay que tener presente”, concluyó la autoridad.

