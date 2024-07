Decenas de venezolanos en Chile llegan a embajada para sufragar en importantes elecciones: "Queremos regresar"

Durante la mañana de este domingo 28 de julio, decenas de venezolanos residentes en Chile se dirigieron a la embajada de Venezuela, situada en la comuna de Providencia, Región Metropolitana. Todo con el motivo de participar en las cruciales elecciones de su país.

Además, acudieron al lugar venezolanos que, aunque no cumplían con los requisitos para votar, se acercaron para brindar su apoyo, ofrecer desayunos a los votantes y expresar su deseo de regresar a Venezuela.

Según informó Meganoticias, en un despacho en vivo desde el lugar, la primera votante señaló que "los invito a votar, que vengan, por favor salgan, necesitamos de su apoyo. No podemos perder la fe". Posteriormente, reveló que toda su familia está en Venezuela y que "soy sola con mi hija. (...) Quiero que ella conozca a su abuela, muy pocos recuerdos tiene ella, y bueno, queremos regresar (a mi país)".

Por otro lado, uno de los asistentes, que no estaba habilitado para votar, manifestó que "estamos apoyando la causa, más emocionado que nunca. Que salga esa dictadura". Agregó que "yo no he dormido mucho pensando en volver, en que gane el señor Edmundo González. Ya que no podemos votar, podemos apoyar para que vean que Venezuela está grande aquí en Chile también".

Venezuela en plenas elecciones

Este domingo, los venezolanos acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por alta tensión. Y es que deberán elegir entre la continuidad del chavismo, que ha estado en el poder durante 25 años, o el cambio prometido por una oposición unida y esperanzada.

Nicolás Maduro, de 61 años y en la presidencia desde 2013, busca obtener un tercer mandato de seis años en un momento en que Venezuela apenas comienza a salir de una profunda crisis económica y humanitaria. Esta crisis ha reducido el Producto Interno Bruto en un 80% y ha provocado el éxodo de más de siete millones de personas.

Su rival es Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años que era poco conocido. González Urrutia representa a la carismática y popular líder opositora María Corina Machado, quien está impedida de postularse debido a una inhabilitación política.