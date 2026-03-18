Desde Tanax hasta Greenpeace: Críticas se multiplican tras retiro de decretos ambientales del Gobierno

El retiro de 43 decretos ambientales desde el Gobierno del presidente José Antonio Kast, no pasó desapercibido… Es más, abrió por completo la caja de Pandora. Lejos de instalarse como un ajuste técnico, la medida abrió un flanco inmediato: científicos, parlamentarios y organizaciones socioambientales salieron a cuestionar con dureza lo que consideran un freno —e incluso un retroceso— en la agenda de protección ambiental del país.

Las primeras alertas surgieron desde la comunidad científica. Investigadores advirtieron que la decisión no solo detiene normas clave, sino que también envía una señal preocupante respecto del rol del Estado en la conservación.

En declaraciones recogidas por Cooperativa Ciencia, el académico Jorge Aranda afirmó que el retiro constituye una “señal de desprotección ambiental”, apuntando directamente al impacto que tendría en la implementación de nuevas institucionalidades como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

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Mundo político reacciona

Desde el plano político, voces de oposición coincidieron en que la magnitud de la medida excede una simple revisión administrativa. La senadora Yasna Provoste sostuvo que los decretos retirados formaban parte de la base normativa para avanzar en protección ambiental. En tanto, el senador Alfonso de Urresti advirtió que la decisión podría interpretarse como una “regresión ambiental”, considerando el alcance de las normas involucradas.

El exministro de Medio Ambiente (Bachelet 2), Marcelo Mena, dijo en entrevista con Radio UChile que la medida no sería una buena estrategia de la administración de Kast: “Estamos en un ambiente en donde se ha planteado ese falso dilema tan absurdo, en que se contraponen tres arbolitos con 100 mil empleos (…) En ese contexto se hace ese retiro y exaspera una confianza de mundos ambientales muy distintos (...), en un contexto en que esta nueva autoridad tiene que ganarse la confianza de que tiene los fines de la protección ambiental por delante”.

Por su parte, en entrevista con Cooperativa, la también ex cabecilla de la cartera de Medio Ambiente durante la gestión de Gabriel Boric, Maisa Rojas, sentenció que la decisión de retirar los decretos ambientales "es inédito, (algo) que no es habitual. Yo me quedo con la parte final del comunicado de parte del subsecretario, y es que se van a revisar rápidamente para poder (re)ingresarlos, porque lo que estamos hablando acá (compromete) la salud de las personas y también de nuestro patrimonio natural".

Incluso, llegaron cuestionamientos desde el propio sector de la derecha política, de boca de la ex abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. A través de su cuenta de X, la exalcaldesa de Providencia sentenció: “Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”.

Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural.



Espero… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 18, 2026

Organizaciones alzan la voz

Pero fue desde la sociedad civil donde la reacción alcanzó mayor volumen. Más de 200 organizaciones socioambientales y científicas suscribieron una declaración pública en la que alertan derechamente sobre “retrocesos ambientales”. En el documento, advierten que la medida debilita la protección de ecosistemas estratégicos, afecta a especies en riesgo y retrasa la implementación de políticas que llevaban años de desarrollo.

Dentro de ese contexto, destacó la reacción de Greenpeace Chile. “Urge que el Gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país”, sentenciaron, de acuerdo con lo recogido por La Nación.

“Esta decisión no es un hecho administrativo menor ni común, como el ministerio ha intentado instalar: representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en un contexto en que Chile debiera avanzar justamente en la dirección contraria. Chile no puede darse el lujo de retroceder, mucho menos en materias claves para la ciudadanía, que habían sido largamente esperadas y exigidas por esta”, agregaron.

Eso sí, dentro de las críticas más destacadas por los usuarios, estuvo la de la reconocida empresa chilena de insecticidas Tanax. A través de sus redes sociales, la compañía compartió una conmovedora imagen de una ranita de Darwin y un pingüino de Humboldt mirándose fijamente, acompañada de un potente mensaje: “hay cosas que no se deben eliminar”.

“El pingüino de Humboldt y la rana de Darwin son parte única de nuestra biodiversidad, especies que se protegen”, añadieron respecto al retiro de los decretos ambientales que buscaban proteger estas especies.

Decisión de Gobierno de Kast instala la controversia

El debate, además, comenzó a expandirse más allá del ámbito estrictamente ambiental. Un análisis publicado por El País advierte que frenar este tipo de regulaciones no solo tiene implicancias ecológicas, sino también económicas. Según ese enfoque, la falta de protección de la naturaleza puede generar costos mayores a largo plazo, desafiando la idea de que la regulación ambiental es un obstáculo para el crecimiento.

Así, mientras el Gobierno ha defendido el retiro de los decretos como parte de una revisión para asegurar criterios técnicos y jurídicos, las críticas apuntan en otra dirección: que la medida abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la política ambiental en Chile.

Por ahora, el impacto concreto de la medida sigue en desarrollo. Pero en lo inmediato, el efecto político ya es claro: la decisión instaló un nuevo foco de tensión, donde la discusión dejó de ser técnica y pasó a convertirse en un debate de fondo sobre el rumbo ambiental del país.

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