Conserje maltratado por empresario vive tenso momento con José Antonio Neme: trabajador le baja el perfil a lo ocurrido

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto José Antonio Neme vivió un tenso momento con Rodrigo, un conserje que fue agredido por un propietario de un condominio en Cantagua, Zapallar. En concreto, el sujeto aseguró que la situación había ocurrido para Fiestas Patrias y que nunca antes le había pasado algo así en ese lugar.

Así mismo, durante la mañana Neme tuvo una compleja situación con el hijo del empresario José Antonio Corral que agredió al conserje, Martín llamó al canal y el periodista lo frenó en seco. “Pónganse las pilas y hablen hue... importantes, tienen el país para la cag...” lanzó el joven. Ante esto, Neme perdió la paciencia y lo paró en seco. “Por personas como tú, Martín, este país está como está. Por personas como tú estamos en la mier..., por tipos como tú y tu papá, que creen que el país les pertenece y pueden hacer lo que quieran” declaró.

Neme conversa con conserje agredido

“Dile a Max (administrador del condominio) que estoy acá parado. ¡¿Qué te has imaginado, hueón?! Abre altiro, porque yo te digo. Y dile al Max que yo te dije, hueón, pelotudo. A ninguna visita de mi casa le faltas el respeto de esta manera, y menos a una niñita” se le escuchó decir al empresario en el video viral.

“Yo quiero dejar bien en claro que nunca había sucedido algo así. Me tocó a mí, yo conversé con el propietario y con el administrador. Andan diciendo que es un condominio malo, pero no, es súper bueno” partió diciendo el trabajador, quien le bajó el perfil a lo ocurrido. Luego relató los hechos mencionando que “llega la amiga del hijo (del empresario), yo no la conocía. La niña se molestó por el control, pero no fue nada más que eso. Ahí le comuniqué al propietario, pero no sé qué le habrá pasado”.

“Él bajó a conversar conmigo y me entregó una carta (para disculparse)” señaló asegurando que todo estaba arreglado. Fue en eso que Neme interrumpió y manifestó. “Qué sacamos con tener Ley Karin si hoy decimos ‘el caballero tuvo un mal día, ya está todo arreglado, me regaló una caja de chocolares y está todo bien’” dijo.

“No, no me regaló nada (...) estás siendo muy irónico, yo accedí a contestarle el teléfono, entonces no seas tan irónico tampoco. Tuvo un mal día como cualquier personas” insistió Rodrigo a lo que Neme cerró. “Rodrigo, yo lo entiendo a usted, porque tiene su trabajo hace años y tiene un vínculo emocional. Un día puedes estar atravesado, sí, pero no sé si un mal día explica ese nivel de gritos” finalizó el comunicador.

