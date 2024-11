Conocida médium se lanza con todo en contra de Latife Soto: "Me caía bien, ahora como el p..."

Una nueva polémica ha estallado entre dos conocidas guías espirituales, luego de que Latife Soto acusara a Cristina Araya de buscar trabajo mencionándola a ella. En concreto Latife mencionó que esta tarotista no tenía buena reputación y que ni siquiera la conocía en persona como para estar recomendándola.

Ante esto, la Araya no dudó en responderle con todo a la conocida brujita quien incluso comparte un programa de Instagram con el periodista José Antonio Neme. Cabe mencionar que, Araya ha trabajado en televisión, hace algunos años era la encargada de lanzar sus cartas y entregar vaticinios en el matinal de TVN.

Los dichos por polémica entre Latife y médium

“Lucesitas, esta persona se llama Cristina Araya, no tiene buena reputación y dice que trabaja conmigo. Les pido compartir, yo no trabajo con nadie, no es conocida mía, nunca la he visto ni menos trabaja conmigo. Les pido que comprendan que trabajo sola y no derivo a nadie a las personas” expuso Latife en su Instagram agregando que incluso se hizo una cuenta en Facebook con un nombre similar al de ella.

Sobre la misma denunció que “se puso en un Facebook con un nombre parecido: Letife. Tengan cuidado, revisen fotos donde publica que trabaja conmigo. Yo trabajo sola, no tengo ni discípulos ni nada y mi número de contacto es el mismo de más de 15 años. Hay varias personas que se hacen pasar por mí, solo en ese número pueden obtener hora. Muchas gracias”.

En la misma red social, la tarotista señaló “qué fácil opina. Menos mal que es bruja. Según ella soy yo”. “Me caía bien, ahora como el p... Qué fácil opinar sin saber. Qué fácil hoy creer sin confirmar” añadió sobre la misma. Posteriormente mostró que le escribió directamente un mensaje a Latife en el cual le mencionó. “Buenas noches, Latife. Lo mínimo que deberías hacer es confirmar una información antes de publicar. Esto habla primero de tu seriedad, profesionalismo y luego de tu intuición” escribió.

