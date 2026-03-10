VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

Por: Catalina Martínez

La tarde del lunes en la comuna de Algarrobo terminó en tragedia luego de confirmarse que cuatro personas murieron ahogadas en el sector de San Alfonso del Mar, en medio de un desesperado intento de rescate

Según los antecedentes recogidos por CHV Noticias, el terrible hecho se desencadenó cuando una mujer cayó al mar, en una zona no habilitada para el baño. De inmediato, su pareja se lanzó a las aguas en pro de rescatarla, misión a la que otras tres personas que se encontraban en el lugar se sumaron. 

Desafortunadamente, todos fueron arrastrados por el mar. Más tarde, Carabineros informó la muerte por inmersión de cuatro de los cinco integrantes del grupo que entró al océano. El único que logró ser rescatado con vida, de acuerdo con el citado medio, fue la pareja de la mujer que cayó al mar en primer lugar.

¿Qué se sabe de las víctimas de la tragedia? 

Tras el revuelo mediático, salieron a la luz detalles de lo ocurrido, junto con las identidades de quienes vieron sus vidas interrumpidas por el terrible incidente. Según consignó Emol, fue el único sobreviviente, Felipe Hernández Bustos (28), quien reveló los pormenores desde un centro de salud de San Antonio.

De acuerdo con su relato, se encontraba caminando por la orilla de la playa junto a su pareja, Pilar Bello Labe (26), cuando de pronto ella fue arrastrada por el intenso oleaje. Felipe, en un desesperado intento por salvarla, entró también al mar. 

Sin embargo, no fue el único. Tres personas, una mujer chilena, María José Duarte Ureta (48), y dos estadounidenses, Benjamin Robert Wood (43) y Norman Ray Wood (78) —cuyas identidades fueron reveladas por el citado medio—, paseaban juntos por el lugar cuando fueron testigos del crítico episodio. En su intento por ayudar, terminaron siendo arrastrados por el océano. Ninguno logró salir con vida

Te puede interesar: Dos muertos en menos de 24 horas: Tragedias marcan el inicio de año en Lago Llanquihue

