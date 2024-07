Colo Colo tiene nueva prioridad para el lateral derecho tras no prosperar con "Huaso" Isla

Colo Colo está buscando incansablemente un lateral derecho por expresa petición de Jorge Almirón, pero la misión ha estado complicada. Los albos fracasaron con Matías Catalán y al parecer ahora con Mauricio Isla, motivo por el que la dirigencia tiene una nueva prioridad para el puesto.

El "Huaso" no habría quedado conforme con la oferta de Blanco y Negro y todo se habría complicado, por lo que ahora desde el Cacique volverán a la carga por Felipe Loyola. Así lo revelaron en DSports, donde afirmaron que "era opción 3, pero pasa a ser la primera. Está difícil porque 1,5 es lo que pide Huachipato para empezar a negociar y ya la tiene por parte de Fortaleza".

En esa misma línea, agregaron que "no sé si primará la opción del jugador, si tiene intención de volver. El tema con Huachipato no está fácil. Las tres opciones que pidió Almirón; Catalán no va a llegar, Isla se ve un poco más difícil y ahora aparece lo de Felipe Loyola".

Quizás te pueda interesar: Secreto a voces: confirman la drástica decisión tomada por la U contra Marcelo Morales

Colo Colo volvería a la carga por Felipe Loyola.

Recordar que el Cacique ya habría hecho en su momento una primera oferta de 1.2 millones de dólares por un porcentaje del pase, pero desde la dirigencia acerera no quedaron contentos debido a que consideraron el monto insuficiente. Es por esto que los albos tendrán que hacer un esfuerzo económico aún mayor si quieren quedarse con el lateral derecho.

Es así como al parecer las prioridades cambiaron en el Estadio Monumental y la llegada de Mauricio Isla se habría estancado, razón que empujó a la dirigencia a ir nuevamente por Felipe Loyola. Lo cierto es que para quedarse con el jugador de Huachipato tendrán que aumentar las cifras de dinero, pues en Talcahuano están bastante interesados.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.