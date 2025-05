¡Pierde la paciencia! Claudio Narea se lanza con todo contra Arturo Ruiz-Tagle por dichos sobre el estallido

El músico Claudio Narea respondió a los recientes comentarios del comediante Arturo Ruiz-Tagle, quien en su participación en Todo va a estar bien se descargó contra quienes lo acusan de facho. En concreto Ruiz-Tagle hizo una serie de preguntas en vivo sobre porque no era debería ser considerado un miembro de la extrema derecha o seguidor de Pinochet, connotación que tiene el termino facho en nuetsro país.

"¿Por qué soy facho? ¿Porque fui por el Rechazo? ¿Porque no aguanto que quemen el Metro de la gente pobre? ¿Porque no estoy de acuerdo con los saqueos, la delincuencia y que ocupen al pueblo para llegar al poder y después qué? ¿Qué hicieron con el pueblo?”, cuestionó el humorista. “En una época de tu vida te catalogaron de progresista o alguien más de izquierda, y ahora parece que eres facho”, apuntó la periodista y conductora del programa, Ángeles Araya.

¿Qué le dijo Narea al comediante?

“Jajá, yo sabía que iban a llegar a esa pregunta. ¿Por qué soy facho? ¿Porque fui por el Rechazo? ¿Porque no aguanto que quemen el Metro de la gente pobre? ¿Porque no estoy de acuerdo con los saqueos, la delincuencia y que ocupen al pueblo para llegar al poder y después qué? ¿Qué hicieron con el pueblo?”, cuestionó el comediante, que parecía estar preparado para la consulta.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Y siguió...“Le quemaron el Metro a la gente pobre, a la gente de Puente Alto, no quemaron ningún Metro en el barrio alto. ¿Ustedes creen que los cabros que viven allá en el barrio alto estaban preocupados porque ustedes estaban sin supermercado? Le han hecho un daño a la población, creando odio, sembrando tempestad, y ahora tienen lo que tienen”, agregó. “Yo que fui de izquierda, ¿me tratan de facho ahora? Unos pendejos que nunca marcharon contra Pinochet. Yo le digo a ese cabro chico que me dice facho que yo marché contra Pinochet y no contra su fantasma”, sentenció, desafiante.

Al tanto de estas declaraciones, Narea le respondió con todo. “Hueón facho. Facho y limitado. El pobre pelota cree que todos estábamos de acuerdo con la destrucción del país. Eso es de facho. Pobre análisis. Los que quemaban y destrozaban era eso lo que buscaban, destrozar, nada más. La mayoría queríamos cambios positivos. Atina pajarón”, le escribió el ex integrante de Los Prisioneros.

Te puede interesar: El duro descargo de la mamá de Tomás Bravo tras impactante revelación del caso: "Insensibles"