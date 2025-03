“Lo asocié más a un temblor”: Chileno en Tailandia relató su experiencia durante el terremoto

El viernes 28 de marzo, un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter sacudió al país asiático de Birmania, afectando también a zonas de Tailandia y el sur de China.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el epicentro del sismo se localizó a 16 kilómetros de la ciudad de Sagaing, en Birmania, con una profundidad de solo 10 kilómetros. Minutos después, se registró una réplica de magnitud 6.7.

Según informes de DW, el número de víctimas fatales tras el terremoto en Birmania ha alcanzado las 1.644 personas, mientras que los heridos suman 3.408, principalmente en la ciudad de Mandalay y sus alrededores. Estos datos fueron proporcionados por la junta militar gobernante este sábado.

En Tailandia, el sismo que impactó el área metropolitana de Bangkok dejó un saldo de 9 fallecidos y más de 100 desaparecidos, la mayoría atrapados bajo los escombros de un edificio, según informó El Mundo.

Como dice la frase, “a donde vayas, siempre hay un chileno”. En este caso, el influencer Nicolás Pérez Salgado llegó a la ciudad tailandesa de Bangkok y a las horas se vio enfrentado a este terremoto. El creador de contenido estuvo en entrevista con T13, donde detalló su experiencia en este desastre natural.

“Sentí el movimiento del suelo, no lo asocié a un terremoto. Me di cuenta que era terremoto cuando ya vi que la gente estaba llegando en masa desde los edificios evacuando hacia el parque donde yo estaba. Les pregunté qué estaba pasando y me dijeron que había sido un terremoto fuerte”, comenzó diciendo.

Al contrastar este sismo con otros vividos en el país, mencionó que no lo percibió con gran intensidad en comparación con el registrado en la madrugada del 27 de febrero de 2010.

“Este terremoto de Tailandia yo no lo sentí para nada fuerte, de hecho yo lo asocié más a un temblor como le decimos en Chile, a un movimiento sísmico de menor intensidad. Pero, yo creo que en parte se debe a que estaba en suelo, o sea, estaba en un parque. Si hubiese estado en un edificio tal vez lo hubiese sentido más fuerte”.

En cuanto a los daños que pudo haber presenciado, él influencer comentó: “Yo no vi ningún daño, ni caída de escombros, ni fracturas de edificios. Ni siquiera vi estas eh aguas de las piscinas de los edificios que caían como cascadas tampoco”.

“Solamente presencié las masas de gente evacuando desde los edificios, y el posterior caos que se generó después del sismo por el tema de que se está dando con el servicio de trenes”, concluyó el joven.