Ranking extranjero instala debate: ¿Chile sería un buen refugio si estallara la Tercera Guerra Mundial?

El escenario internacional vuelve a encender las alarmas, ante la escalada bélica protagonizada por Estados Unidos e Israel frente a Irán, poniendo sobre la mesa una vieja incógnita: En caso de estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿Qué territorios podrían ofrecer mayor resguardo?

De acuerdo con los balances preliminares recogidos por T13, la ofensiva inicial lanzada por Estados Unidos, que provocó una reacción inmediata de Irán —que desplegó ataques aéreos contra territorios donde operan bases militares estadounidenses— habría dejado un saldo que supera las 700 víctimas fatales.

Incluso, entre las personas que perdieron la vida en el hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente la muerte del máximo líder iraní, Alí Jameneí.

¿Sería Chile un lugar seguro?

Chile aparece entre los territorios considerados más protegidos frente a un eventual escenario de guerra global, según un ranking elaborado en un antiguo reportaje del medio británico Daily Mirror. El archivo, recogido por el citado medio, volvió a circular en los últimos días y destaca a cuatro países —entre ellos Chile— como los más seguros ante una hipotética Tercera Guerra Mundial.

De acuerdo con el reportaje, la extensa franja litoral, la abundancia de materias primas y su posición geográfica convierten a nuestro país en un destino especialmente valorado en escenarios de crisis extrema. Además, subraya que el acceso directo a recursos naturales sería un elemento determinante para enfrentar una eventual guerra, destacando también que la extensa costa nacional refuerza su atractivo estratégico para la supervivencia.

Nueva Zelanda

El texto sostiene que, de acuerdo con la organización Rethinking Security, Nueva Zelanda figura entre los territorios con mejores condiciones de resguardo frente a un eventual ataque nuclear.

La evaluación se basa, principalmente, en su capacidad de producción alimentaria, que permitiría mantener un abastecimiento superior al necesario para su población, y en su ubicación geográfica, considerada un factor que la mantendría menos expuesta a las consecuencias más severas de un posible invierno nuclear, reduciendo así el riesgo de una crisis de hambre a gran escala.

Impulsado por la explotación de materias primas y por el dinamismo de sus principales ciudades, Nueva Zelanda ha consolidado en los últimos años una etapa de expansión económica que se explica, en buena medida, por la fortaleza de su base de recursos naturales y el desarrollo de sus polos urbanos.

Islandia

Aunque no se caracteriza por temperaturas templadas, Islandia es presentada como un territorio con altas condiciones de resguardo frente a escenarios de crisis, principalmente por su aislamiento en el Atlántico Norte, a más de 500 millas de distancia de Escocia y Noruega.

A esa barrera natural se suman otros factores estructurales que refuerzan su posición: una población reducida, una base sólida de recursos naturales y una alta disponibilidad de energía proveniente de fuentes renovables, elementos que, en conjunto, fortalecen su capacidad de autosuficiencia.

Fiyi

Como alternativa para quienes priorizan temperaturas más agradables y un entorno distante de los principales focos de inestabilidad global, Fiyi aparece mencionada como la opción más favorable.

La elección se sustenta, al igual que en el caso de Nueva Zelanda, en su marcada lejanía geográfica respecto de los grandes centros de poder y de la mayoría de los Estados, reforzando su percepción como refugio ante escenarios de desorden internacional.

Con una ubicación en el Pacífico Sur, a unos 2.100 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, Fiyi se sitúa como un archipiélago ampliamente disperso, con más de un centenar de islas que mantienen población permanente.

Si bien su nivel de desarrollo económico es inferior al de otros países mencionados en el ranking, su principal rasgo diferenciador es demográfico: el país mantiene una población acotada, con menos de 900 mil habitantes en todo el territorio nacional.

