“No soy lo que ustedes dicen”: La caótica nueva salida de Cathy Barriga de la cárcel

Este miércoles, poco después de las cuatro de la tarde, Cathy Barriga dejó la Cárcel Femenina de San Miguel tras una nueva revocación de su prisión preventiva por parte de la justicia. Esta vez, su liberación está marcada por una gran diferencia.

Con una gran sonrisa en el rostro, la ex alcaldesa de Maipú se despidió del personal de Gendarmería. Al cruzar el portón de salida, llevaba consigo un globo y una muñeca.

Afuera, un mar de periodistas la estaba esperando. Rodeada de micrófonos, apenas logrando avanzar y ante las insistentes preguntas de la prensa, la ex Mekano se limitó a entregar una sola frase: “Yo no soy lo que ustedes dicen, ni tampoco soy lo que me hicieron”.

Aunque es la tercera vez que Cathy Barriga abandona el recinto penitenciario, esta ocasión tiene un matiz diferente: coincide con el día de su cumpleaños. Pero no solo eso, sino que a diferencia de las veces anteriores, no estará encerrada en su casa, pues quedó con arresto domiciliario nocturno.