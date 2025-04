El impactante caso de niña esclavizada en Rengo que estremeció a Tu Día: Repenning hizo cruda reflexión

$350.000 pesos. Por ese monto fue vendida una niña de 8 años por su abuela a una familia en Rengo, siendo uno de los casos más impactantes que se han destapado en nuestro país. Este jueves, el programa Tu Día abordó el tema, destacando los abusos sufridos por la niña, cuya terrible situación solo se puede definir con una palabra: esclavitud.

José Luis Repenning, no pudo ocultar la conmoción al conocer los detalles del caso, dejando una cruda reflexión al respecto. “Ella tenía que levantarse a las cuatro de la mañana para comenzar a preparar la jornada de esta familia.... tenía que hacer las camas, barrer, la limpieza del lugar”, fue parte de lo expuesto en la nota periodística de T13, y que impactó al animador del matinal.

“Ayer cuando llegaron mis hijos, el más chico me abraza las piernas, yo aún lo tomo en brazos y me lo como a besos. No me podía imaginar las cosas terribles, el desapego, que te traten pésimo, que vivió esta niña. Dios santo“, expresó el periodista, con la angustia a flor de piel.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Lo peor de la raza humana”

“No podía olvidarme de mi guagua, es una cosa tremenda. Queremos ver si esto abre una caja de Pandora. También hay niños indocumentados, no sabemos qué pasa con ellos, los niños no tienen la culpa”, complementó.

Además, Repenning aludió a un dibujo que realizó la menor y que terminó de quebrantar su espíritu. “Dibujó un árbol y su lugar era afuera de la casa, eso dice muchas cosas”, relató.

“La inmigración trajo lo peor de la raza humana, saca lo peor de las personas, esto que vimos en el reportaje es una aberración”, sentenció Priscilla Vargas respecto al terrible caso que difícilmente la ciudad de Rengo podrá olvidar.