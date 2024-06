Carlos Caszely revela el consejo que le dio a Damián Pizarro: "nunca le enseñaron"

Carlos Caszely es una leyenda viviente del fútbol chileno y por lo mismo intenta aportar en cualquier ámbito para formar nuevas estrellas. En este sentido, el histórico goleador de Colo Colo reveló algunos de los consejos que le dio a Damián Pizarro durante su estadía en el Estadio Monumental.

"Le aconsejé en cómo finiquitar, en cómo prepararse para finiquitar, porque él como es tan grande le cuesta habituar su cuerpo para golpear", comenzó señalando el "Rey del Metro Cuadrado" en conversación con el programa Círculo Central.

En ese mismo sentido, Caszley agregó que "cuando nosotros lo vimos entrenar, tiene muy buen porte y un muy buen físico, pero no le sabía pegar a la pelota (…) A este chico nunca le enseñaron, porque él hacía en goles en cadetes porque era más grande que el resto".

Caszely reveló el último consejo que le dio a Damián Pizarro.

Pero es no fue todo, porque también comentó que "el otro día fui al Monumental y me junté con él a hablar. Estuvimos hablando harto rato y él me comentaba que, lo que yo le dije en la comida de Colo Colo del año pasado, lo había tomado un poco en consideración"

Es así como Carlos Caszely sacó a relucir los consejos que le dio a Damián Pizarro antes de emigrar al fútbol de Italia. Al parecer estas recomendaciones le sirvieron al joven delantero, pues antes anotó una buena cantidad de goles antes de abandonar al Cacique.

