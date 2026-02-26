¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

Por: Catalina Martínez

Tras dos años en las sombras, un hombre de 43 años finalmente fue capturado por efectivos especializados de Carabineros. Identificado por las iniciales J.H.B.C., el individuo llevaba largo tiempo evadiendo a la justicia y ahora enfrenta acusaciones estremecedoras: violación y abuso sexual reiterado contra una menor de edad, hija de su entonces pareja. Su detención puso fin a una extensa fuga marcada por graves delitos. 

Red de protección familiar complicó su búsqueda

Según informó La Tercera, los abusos se habrían cometido entre 2018 y 2020 en la comuna de Quinta Normal, sin embargo, la denuncia no fue inmediata. En cambio, se presentó tiempo después de los hechos, justo cuando el acusado decidió desaparecer. 

Desde entonces, pasó más de dos años escondido, burlando a la policía gracias a una red de protección formada por familiares y personas de su entorno, que le permitió mantenerse fuera del radar judicial.

La captura del acusado fue el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo. La policía informó que durante más de ocho meses un equipo del SEBV siguió pistas, analizó movimientos y observó conductas, hasta comprender cómo el individuo lograba mantenerse oculto. Ese trabajo finalmente permitió anticipar sus desplazamientos y concretar finalmente su detención.

En ese sentido, explicó el citado medio, para no ser ubicado el prófugo cambiaba de refugio de manera permanente con ayuda de su círculo cercano, una estrategia que le permitió esquivar durante meses los rastreos policiales. 

¿Cómo lo capturaron? 

Finalmente, un equipo especializado irrumpió en la vivienda donde el individuo se mantenía escondido y puso fin a su escape durante la jornada de este jueves. La intervención se ejecutó sin contratiempos y cerró cualquier posibilidad de que J.H.B.C. intentara huir nuevamente.

Luego del arresto, el imputado fue conducido al 6° Juzgado de Garantía de Santiago, donde deberá enfrentar la revisión judicial de su detención. Será en esa audiencia cuando el Ministerio Público defina qué medidas cautelares se aplicarán y cómo continuará la investigación por los delitos de violación y abuso sexual que se le atribuyen.

