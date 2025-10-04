Camila Vallejo defiende presupuesto que incluye dieta para Boric: Así respondió

La ministra Camila Vallejo salió al paso de las críticas que surgieron tras conocerse la propuesta del Gobierno en la Ley de Presupuesto 2025, que contempla un fondo permanente destinado al pago de las dietas de los expresidentes, incluyendo al actual mandatario Gabriel Boric una vez finalizado su mandato.

El documento ingresado al Congreso Nacional contempla un monto de 830 millones de pesos y un incremento de 22,3% respecto a la cifra anterior, que alcanzaba los $679 millones anuales.

Vallejo explica el sustento constitucional de la medida

Durante una entrevista en Mega, la vocera de La Moneda recalcó que la iniciativa no constituye una novedad dentro del sistema institucional, sino una aplicación directa de lo establecido en la Constitución.

“La fijación de las dietas del expresidente es un mandato constitucional, y la ley entonces tiene que reflejar por mandato constitucional”.

“Aquí no hay ninguna innovación, y más allá de la discusión de fondo, esto está resuelto en términos constitucionales, y lo que hace la ley es hacerse cargo de aplicar ese mandato constitucional, no por ser un expresidente en particular, sino que porque es la regla general”, afirmó la vocera.

La secretaria de Estado también detalló que los cálculos responden a criterios técnicos definidos por el propio sector público, enfatizando que no existe trato especial.

“Hay cálculos que tienen que ver obviamente con las asignaciones de sector público. O sea, tiene un criterio que, insisto, no es particular y personal de un expresidente, sino que se fija en función de esta norma constitucional para todos, sin distinción”, sostuvo.

Debate sobre gasto permanente

Frente a los cuestionamientos que acusan al Ejecutivo de establecer un gasto fijo a largo plazo, Vallejo aclaró que este punto será revisado durante la tramitación parlamentaria. “Esto es de la Ley de Presupuesto, que se discute año a año, y va a ser discutida además en este caso en el Parlamento. Entonces, siempre está sometido a discusión", puntualizó.

Finalmente, la ministra reiteró que se trata de una medida amparada en la Carta Magna y no de una decisión discrecional. “Aquí hay una norma constitucional que fija que tienen que los expresidentes tener una asignación y que tiene distintos componentes y cada vez que hay un nuevo expresidente, esto se tiene que regular y fijar por ley”, añadió. “Es la aplicación legal de una norma constitucional”, subrayó para luego dar por cerrado el tema.