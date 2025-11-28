“¿Es ilegal desmentir la idea w… de Kast?”: Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada

Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú

“Todos somos humanos”: Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

¡También lo mira la U! La figura Sudamericana que quiere traer Colo Colo

¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero
Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¡Quieren seguir firmes! La formación de La Roja Femenina para enfrentar a Perú
Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast
Gustavo Álvarez U de Chile

¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile

¿Y La Roja? El nuevo sueldo de Manuel Pellegrini tras renovar con Real Betis
Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¿Fue una consecuencia? Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¡Atención azules! Duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo sufre cambio de horario y recinto

Tras la cobertura que el periodista Rafael Cavada realizó en la frontera con Perú para el matinal Contigo en la Mañana (CHV), varios rostros de la derecha chilena reaccionaron furiosos. Y uno de los que más destacó, fue el de la diputada y electa senadora, Camila Flores (RN).

La legisladora aseguró haber formalizado una denuncia contra el comunicador ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), pidiendo que se le sancione de manera “ejemplar”.

Recordemos que Cavada provocó la ira de los simpatizantes de José Antonio Kast luego de conversar con venezolanos que admitieron temer las amenazas del candidato si llegaba a La Moneda. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

“¿Ustedes saben que no los pueden deportar? No existe la capacidad de llevar aviones de venezolanos a Venezuela, porque la ley no lo permite (...) Él no puede hacerlo. No puede cumplir”, informó el comunicador. 

Camila Flores denuncia a Rafael Cavada

Fue en ese contexto que la parlamentaria presentó la denuncia al CNTV, con el objetivo de que el organismo evalúe si Cavada infringió alguna regla durante la transmisión.

“Las afirmaciones proferidas por el señor Cavada sólo generan una falsa sensación de impunidad y descontrol, que incentiva la manipulación, el sesgo y la alteración del debate público”, explicó a través de su cuenta de X. “Estás graves acciones no pueden quedar impunes”, sentenció. 

Bajo ese marco, la parlamentaria requirió al Consejo Nacional de Televisión revisar el capítulo del matinal y, de verificarse faltas, dictar sanciones “ejemplares” en contra de la señal televisiva. 

Diputada se llena de críticas

De inmediato, la publicación de Flores se llenó de reacciones. Si bien algunos usuarios compartieron su accionar, la mayoría se volcó a criticar a la electa senadora por intentar denunciar a Rafael Cavada por “simplemente informar como funciona la ley”.

“En tiempos en que la desinformación campea,  el periodismo se convierte en blanco de ataques. Contar la verdad exige valentía y una sólida ética periodística. Bien ahí, colega @rafa_cavada”, “Que denunciaste?, que les dijera la verdad?”, “No dice ninguna mentira. Venezuela no recibe hoy aviones chilenos para repatriar”, “quieren denunciar a Cavada por informar como funciona la ley en Chile?” y “¿Manipulación? ¿Sesgo informativo? Creo que, como diputada, su trabajo es leer la legislación vigente, antes de denunciar un trabajo periodístico que es real, realizado por @rafa_cavada”, fueron algunas de las reacciones. 

NOTAS DESTACADAS

Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú

“Todos somos humanos”: Familias migrantes viven dramáticos momentos en frontera de Chile y Perú
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

¡También lo mira la U! La figura Sudamericana que quiere traer Colo Colo

¡Tiembla el Campeón! Esteban González es seguido desde el extranjero
Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¿Por qué fue liberado? Fiscalía decide no formalizar a alcalde de Alto Hospicio tras denuncia de abuso sexual

¡Quieren seguir firmes! La formación de La Roja Femenina para enfrentar a Perú
Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast

¡Sacó ronchas y aplausos! Rafael Cavada encendió el debate en redes sociales por dichos a venezolanos sobre propuesta de Kast
Gustavo Álvarez U de Chile

¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile

¿Y La Roja? El nuevo sueldo de Manuel Pellegrini tras renovar con Real Betis
Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¿Fue una consecuencia? Turistas argentinos acusan fea frase de carabineros tras violenta encerrona

¡Atención azules! Duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo sufre cambio de horario y recinto
Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine

“Nos trató de débiles”: Sobreviviente dejó al descubierto indignante trato tras tragedia en Torres del Paine
ExDT de La Roja es internado de urgencia.

Nelson Acosta, histórico exentrenador de La Roja, es internado por complejo estado de salud
Black Friday

Este Black Friday encuentra electrodomésticos con másde 40% de descuento y renueva tu hogar
Jean Paul Pineda recibirá dinero del Sifup.

Hasta $20 millones: Sifup asignará fondo de retiro a jugador procesado por violencia intrafamiliar
U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros
Formación Colo Colo.

Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal
Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central