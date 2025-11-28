“¿Es ilegal desmentir la idea w… de Kast?”: Camila Flores se llena de críticas tras anunciar denuncia en el CNTV contra Rafael Cavada

Tras la cobertura que el periodista Rafael Cavada realizó en la frontera con Perú para el matinal Contigo en la Mañana (CHV), varios rostros de la derecha chilena reaccionaron furiosos. Y uno de los que más destacó, fue el de la diputada y electa senadora, Camila Flores (RN).

La legisladora aseguró haber formalizado una denuncia contra el comunicador ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), pidiendo que se le sancione de manera “ejemplar”.

Recordemos que Cavada provocó la ira de los simpatizantes de José Antonio Kast luego de conversar con venezolanos que admitieron temer las amenazas del candidato si llegaba a La Moneda.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¿Ustedes saben que no los pueden deportar? No existe la capacidad de llevar aviones de venezolanos a Venezuela, porque la ley no lo permite (...) Él no puede hacerlo. No puede cumplir”, informó el comunicador.

Camila Flores denuncia a Rafael Cavada

Fue en ese contexto que la parlamentaria presentó la denuncia al CNTV, con el objetivo de que el organismo evalúe si Cavada infringió alguna regla durante la transmisión.

“Las afirmaciones proferidas por el señor Cavada sólo generan una falsa sensación de impunidad y descontrol, que incentiva la manipulación, el sesgo y la alteración del debate público”, explicó a través de su cuenta de X. “Estás graves acciones no pueden quedar impunes”, sentenció.

Bajo ese marco, la parlamentaria requirió al Consejo Nacional de Televisión revisar el capítulo del matinal y, de verificarse faltas, dictar sanciones “ejemplares” en contra de la señal televisiva.

Diputada se llena de críticas

De inmediato, la publicación de Flores se llenó de reacciones. Si bien algunos usuarios compartieron su accionar, la mayoría se volcó a criticar a la electa senadora por intentar denunciar a Rafael Cavada por “simplemente informar como funciona la ley”.

“En tiempos en que la desinformación campea, el periodismo se convierte en blanco de ataques. Contar la verdad exige valentía y una sólida ética periodística. Bien ahí, colega @rafa_cavada”, “Que denunciaste?, que les dijera la verdad?”, “No dice ninguna mentira. Venezuela no recibe hoy aviones chilenos para repatriar”, “quieren denunciar a Cavada por informar como funciona la ley en Chile?” y “¿Manipulación? ¿Sesgo informativo? Creo que, como diputada, su trabajo es leer la legislación vigente, antes de denunciar un trabajo periodístico que es real, realizado por @rafa_cavada”, fueron algunas de las reacciones.