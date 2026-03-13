Preparan su extradición desde EE.UU.: Así cayó líder de célula del Tren de Aragua acusado por crimen de Ronald Ojeda

Rafael Enrique Gámez Salas (40), venezolano sindicado como cabecilla de “Los Piratas” —considerada la principal facción operativa del Tren de Aragua en Chile— y vinculado al crimen que terminó con la muerte del ex teniente Ronald Ojeda, fue capturado en Estados Unidos tras una operación coordinada entre el Departamento de Justicia de dicho país y autoridades chilenas.

Según lo informado por ADN Radio, el sujeto fue arrestado durante la jornada del miércoles en el Distrito Central de California. Y no solo eso, sino que ya se estaría preparando el proceso de extradición a Chile del también conocido como “Adrian Rafael Gámez Finol” y “Turko”.

Los crímenes de Gámez Salas

Entre los crímenes que las autoridades chilenas le imputan a Gámez Salas se encuentran: Secuestro, asesinato, extorsión, y gestión del envío de ganancias ilícitas fuera del país, todos cometidos a través de una organización criminal bajo su mando. En su contra pesan siete imputaciones, entre ellas asociación delictiva, secuestro con fines de extorsión y el secuestro que terminó con el homicidio de Ojeda.

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De acuerdo con los antecedentes recopilados por la investigación en Chile, el “Turko” habría tenido un rol clave en la planificación y ejecución del secuestro que terminó con la muerte del ex oficial militar venezolano en Santiago, en febrero de 2024, acción que —según se sostiene— se habría realizado bajo la supervisión de la cúpula del Tren de Aragua.

Sumado a eso, las diligencias apuntan a que, con el fin de engañar y capturar a la víctima dentro de su propio departamento, integrantes de “Los Piratas” habrían simulado ser funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El macabro hallazgo se produjo siete días después de la desaparición, cuando el cadáver de Ronald Ojeda fue descubierto escondido dentro de una maleta, la cual estaba sepultada bajo una losa de concreto en una precaria vivienda.

Más tarde, los exámenes forenses detectaron señales de tortura y concluyeron que la víctima murió por asfixia provocada por ahorcamiento. A ello se suman conversaciones interceptadas en las que Gámez Salas habría admitido que la orden para cometer el crimen venía “desde arriba”.

Se prepara su extradición

Ahora, tras un año de coordinación entre la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense y las autoridades chilenas, el proceso de extradición finalmente dio frutos, según informó el citado medio.

Cabe destacar que, al momento de concretarse su captura, el cabecilla de “Los Piratas” ya se encontraba en California cumpliendo una pena por reingresar ilegalmente a Estados Unidos.

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