El crimen que conmocionó a La Pintana: Cae a prisión preventiva acusado de matar a joven TENS en fuego cruzado

Por: Catalina Martínez

Este martes, tras ser capturado por la Policía de Investigaciones (PDI), la justicia ordenó dejar en prisión preventiva al acusado por el brutal asesinato de un joven estudiante de Técnico en Enfermería (TENS) en La Pintana, luego de considerar que su libertad representaba un riesgo para la investigación y la seguridad pública. 

Recordemos que la tragedia se desató en septiembre del año pasado de la comuna de la Región Metropolitana, cuando Christopher Barrientos, de 21 años, terminó en medio de un violento enfrentamiento entre bandas en una plaza de la población Santo Tomás. 

El joven, que iba de camino a su práctica profesional, fue alcanzado por una bala loca en la cabeza. Si bien, los vecinos del sector intentaron ayudarlo, ya no había vuelta atrás. Christopher falleció en el lugar del suceso debido a sus graves heridas.

Imputado queda tras las rejas

Ahora, tras meses del terrible crimen, el fiscal Juan Pablo Araya detalló respecto a la detención del imputado: “Se logra establecer por parte de la Fiscalía ECOH que uno de los grupos habría sido el autor de los disparos que finalmente terminaron con la vida de un transeúnte de 21 años que circulaba por el sector y que falleció producto de estas heridas a bala”, informó CHV Noticias

De acuerdo con el citado medio, el individuo fue formalizado por el delito de homicidio y porte de arma de fuego y municiones, por lo cual se decretó la prisión preventiva en su contra. Asimismo, el tribunal fijó un período de 80 días en el que la Fiscalía deberá reunir las pruebas clave del caso.

