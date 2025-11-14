IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

En medio de disturbios dentro del Instituto Nacional, una bomba molotov terminó impactando la sala de profesores. El propio recinto confirmó lo sucedido mediante un comunicado difundido en sus cuentas oficiales.

"Durante el transcurso del recreo, nuevamente se registraron incidentes al interior del establecimiento y en el frontis, protagonizados por encapuchados que realizaron desórdenes y lanzaron artefactos incendiarios", detallaron.

"Uno de los elementos lanzados impactó en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso, poniendo en riesgo la integridad de nuestros docentes. Asimismo, en calle Prat se produjeron enfrentamientos con Carabineros", agregaron.

El incidente obligó a detener las actividades académicas y motivó la llegada de Carabineros al establecimiento. Debido a ello, se resolvió suspender las clases. Pese a la medida, el servicio de alimentación JUNAEB continuará funcionando con normalidad.

"Reiteramos el llamado a las familias a dialogar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto y la convivencia para resguardar un clima adecuado para el aprendizaje", concluyeron desde el Instituto Nacional.