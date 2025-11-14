IMPACTO: Reportan que bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

Bomba molotov cayó en sala de profesores del Instituto Nacional

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo

En medio de disturbios dentro del Instituto Nacional, una bomba molotov terminó impactando la sala de profesores. El propio recinto confirmó lo sucedido mediante un comunicado difundido en sus cuentas oficiales.

"Durante el transcurso del recreo, nuevamente se registraron incidentes al interior del establecimiento y en el frontis, protagonizados por encapuchados que realizaron desórdenes y lanzaron artefactos incendiarios", detallaron. 

"Uno de los elementos lanzados impactó en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso, poniendo en riesgo la integridad de nuestros docentes. Asimismo, en calle Prat se produjeron enfrentamientos con Carabineros", agregaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El incidente obligó a detener las actividades académicas y motivó la llegada de Carabineros al establecimiento. Debido a ello, se resolvió suspender las clases. Pese a la medida, el servicio de alimentación JUNAEB continuará funcionando con normalidad.

"Reiteramos el llamado a las familias a dialogar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto y la convivencia para resguardar un clima adecuado para el aprendizaje", concluyeron desde el Instituto Nacional.

NOTAS DESTACADAS

Guía de candidatos a diputado y senador 2025

¿Ya sabes por quien votar? Guía de candidatos a diputado y senador 2025
13

En televisión, digital y radio: la cobertura en 360 que tendrá el 13 para las elecciones

"Hay gente cercana involucrada" Hijo de Eduardo Bonvallet asegura que su padre no se quitó la vida
El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

¿Ya no llegará? Opción de fichaje de Universidad de Chile renovó con su equipo
Escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón

¡Lo vio todo pero temía involucrarse! El escalofriante relato de testigo clave en caso de Valentina Alarcón
Gustavo Álvarez dejaría la U.

¿Llega a la Roja? Universidad de Chile se prepara para una inminente salida de Gustavo Álvarez
Fernando Ortiz entrenador de Colo Colo.

¡LA POLÉMICA SIGUE ACTIVA! Fernando Ortiz habla sobre los dichos de Esteban Pavez
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡FUERTE POLÉMICA! Las críticas a Alejandro Tabilo por posible nueva ausencia en Copa Davies

¡Siguen a paso firme! Cristián Garín y Tomás Barrios siguen triunfando en Montevideo
Rival de Colo Colo se queda sin DT.

Sonríen los albos: rival directo de Colo Colo en lucha por Sudamericana se queda sin DT
Cristian Garín Challenger de Uruguay

Por el paso a las semis: dónde y a qué hora ver a Cristian Garín en Challenger de Montevideo
Fallece Xabier Azkargorta, exDT de Chile.

Fútbol de luto: Xabier Azkargorta, exentrenador de la Selección Chilena, fallece a sus 72 años
Gabriel Arias se postula para Colo Colo y la U.

"Quiere jugar en Colo Colo o la U": arquero de La Roja toma decisión clave sobre su futuro
Ortiz habla de Manley Clerveaux en Colo Colo.

Fernando Ortiz confirma y detalla la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Carabineros formalizados asesinato hinchas Colo Colo.

Por homicidio: dos carabineros serán formalizados tras tragedia en el partido de Colo Colo vs Fortaleza
OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos

¿Será por tanto completo? OCDE y su lapidaria revelación sobre salud de los chilenos
¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio

¡Rompieron el silencio! Familia Ugalde Cruz-Coke dejó impactante declaración tras triple homicidio
Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

¡Sólo ha traído penas! El nuevo problema de Colo Colo con Salomón Rodríguez
Alexis Sánchez fue suplente en derrota del Sevilla

¡Pese a su lesión! Sevilla está encantado con Alexis Sánchez y quiere mantenerlo en el equipo