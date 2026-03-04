VIDEO | ¡Con apagón y todo! Audax Italiano se mete en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El día de ayer se disputó el primer duelo de equipos chilenos de la fase previa de la Copa Sudamericana, donde Cobresal recibía en el estadio Zorros del Desierto a Audax Italiano en un duelo que debía empezar a las 21:30 horas.

Pero como en la liga chilena cualquier cosa puede suceder, el duelo comenzó apenas a las 23:10 horas, todo esto debido a un inesperado corte de luz en la zona, lo que provocó que el duelo se retrasara por casi dos horas de lo pactado.

Pese a este enorme retraso, una vez que se pudo recuperar la luz en el recinto, el duelo se desarrollo de manera normal y los cuadros chilenos salieron con todo para buscar su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Todo se definió desde los 12 pasos

Como este era un partido a definición única, tras el empate en los 90 minutos se debió todo llevar hasta los lanzamientos penales, donde Audax Italiano se quedó con la victoria por 3-2, luego que Agustín Nadruz mandara su tiro por sobre la portería.

Revisa a continuación el último penal y la celebración itálica:

