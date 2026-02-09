Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Golpe a la defensa: Tribunal rechaza liberar a Ángela Vivanco y mantiene prisión preventiva

Por: Catalina Martínez

Pasado el mediodía, todas las miradas se volvieron nuevamente hacia Ángela Vivanco. Tras la audiencia de revisión de cautelares realizada este lunes 9 de febrero, el tribunal optó por mantenerla en prisión preventiva.

Alrededor de las 4:30 de la tarde se decidió que la imputada seguirá en prisión, mientras avanza la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de dinero ligados al caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.

La audiencia comenzó con la defensa de Vivanco, encabezada por el abogado Jorge Valladares, quien pidió cambiar la cautelar y puso en duda la fuerza de la acusación. Insistió en que, hasta ahora, no se han demostrado piezas fundamentales del delito de cohecho, entre ellas la existencia de un acuerdo corruptor.

Después fue el turno de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien pidió que se mantuviera la prisión preventiva. Su argumento se apoyó en dos pilares: la gravedad de los hechos que se investigan y los riesgos que podrían persistir mientras restan diligencias por concretar.

Ángela Vivanco y la “Trama Bielorrusa” 

Cabe recordar, que el origen de la investigación contra la exministra de la Corte Suprema se remonta al enfrentamiento judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco

En ese escenario, la Fiscalía apunta a una serie de intervenciones irregulares en decisiones judiciales, sumadas a una posible recepción de pagos o beneficios y a una ruta del dinero que todavía se encuentra bajo examen. Estos elementos, sostiene el Ministerio Público, dan forma a las imputaciones por cohecho y lavado de activos.

