“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera

Desde sus años como estudiante hasta su etapa como profesor en el Campus Oriente de la Universidad Católica, Héctor Noguera encontró en el Teatro UC —a pasos de la Plaza Ñuñoa— un hogar artístico donde protagonizó incontables estrenos y dejó parte esencial de su legado teatral.

Vecino habitual de Providencia y Ñuñoa, “Tito” Noguera dejó una huella profunda en ambas comunas. Por eso, el municipio encabezado por el alcalde Sebastián Sichel impulsó un homenaje al recordado Ángel Mercader de Machos, fallecido el martes pasado. La propuesta presentada ante el concejo municipal busca renombrar la calle Jorge Washington —entre Irarrázaval y Balbina Vera— como Héctor Noguera.

En la presentación de la iniciativa, el jefe comunal señaló que la propuesta fue dialogada previamente con la familia del fallecido intérprete, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del COSOC, quienes expresaron su apoyo y alegría frente al homenaje.

“Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”, manifestó Sichel. “Nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”, expresó.

Por su parte, el alcalde Miguel Concha adelantó que llevará una iniciativa similar al Concejo Municipal de Peñalolén. “Noguera no solo brilló en los escenarios, sino que dejó un legado en nuestra comuna a través del Teatro Camino”, expresó.

Fundado por el actor en los años noventa dentro de la Comunidad Ecológica de Peñalolén, el teatro mantiene hasta hoy su carácter de espacio cultural emblemático. “Queremos que su nombre esté también en nuestras calles, porque fue parte importante de nuestra comunidad”, afirmó Concha.