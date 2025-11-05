“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!
cristián zavala colo colo

¡Sonríe la billetera! Los millones que recibiría Colo Colo por Cristián Zavala
Registran psicofonía en plena cobertura de triple homicidio

¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2
Valeria Cárcamo explotó ante dichos de Javier Olivares

“No lo satanizo”: Valeria Cárcamo reaccionó furia a polémicos dichos de Javier Olivares sobre Pinochet

¡Con problemas de transmisión! El complicado inicio de La Roja en el Mundial sub-17

Desde sus años como estudiante hasta su etapa como profesor en el Campus Oriente de la Universidad Católica, Héctor Noguera encontró en el Teatro UC —a pasos de la Plaza Ñuñoa— un hogar artístico donde protagonizó incontables estrenos y dejó parte esencial de su legado teatral.

Vecino habitual de Providencia y Ñuñoa, “Tito” Noguera dejó una huella profunda en ambas comunas. Por eso, el municipio encabezado por el alcalde Sebastián Sichel impulsó un homenaje al recordado Ángel Mercader de Machos, fallecido el martes pasado. La propuesta presentada ante el concejo municipal busca renombrar la calle Jorge Washington —entre Irarrázaval y Balbina Vera— como Héctor Noguera.

En la presentación de la iniciativa, el jefe comunal señaló que la propuesta fue dialogada previamente con la familia del fallecido intérprete, el rector de la Universidad Católica y la vicepresidenta del COSOC, quienes expresaron su apoyo y alegría frente al homenaje.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Nos sobran los nombres de calles de militares y nos faltan de artistas. Este cambio es el mayor reconocimiento que podemos entregar a alguien que aportó de la forma en que lo hizo Héctor Noguera”, manifestó Sichel. “Nombrar una calle con su nombre es una manera de mantener vivo su legado y de agradecerle por haber puesto al teatro chileno en el corazón de nuestra comuna”, expresó. 

Por su parte, el alcalde Miguel Concha adelantó que llevará una iniciativa similar al Concejo Municipal de Peñalolén. “Noguera no solo brilló en los escenarios, sino que dejó un legado en nuestra comuna a través del Teatro Camino”, expresó. 

Fundado por el actor en los años noventa dentro de la Comunidad Ecológica de Peñalolén, el teatro mantiene hasta hoy su carácter de espacio cultural emblemático. “Queremos que su nombre esté también en nuestras calles, porque fue parte importante de nuestra comunidad”, afirmó Concha.

NOTAS DESTACADAS

Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!
cristián zavala colo colo

¡Sonríe la billetera! Los millones que recibiría Colo Colo por Cristián Zavala
Registran psicofonía en plena cobertura de triple homicidio

¡ESCALOFRIANTE! Registran supuesta psicofonía en plena cobertura en vivo de triple homicidio de La Reina
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¿Es una buena opción? Colo Colo tiene en la mira a prometedor portero nacional
Formación de Colo Colo vs. Limache.

¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Denuncian grave censura informativa tras inauguración de la mayor mina de oro en Chile: “No encaja en el discurso del miedo”
Jugadores Universidad de Chile

¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton
Tomás Bariios consigue un buen debut en el Challenger 75 de Cali.

¡Sigue en carrera! Tomás Barrios pisa firme en el Challenger 75 de Lima 2
Valeria Cárcamo explotó ante dichos de Javier Olivares

“No lo satanizo”: Valeria Cárcamo reaccionó furia a polémicos dichos de Javier Olivares sobre Pinochet

¡Con problemas de transmisión! El complicado inicio de La Roja en el Mundial sub-17

¿Lo extrañan los hinchas? Jordhy Thompson se sincera sobre Colo Colo: "me gustaría volver"
La nueva camiseta de La Roja.

Para ir por el Mundial 2030: filtran la nueva y hermosa camiseta de La Roja
DT de Coquimbo Unido apunta a La Roja.

¿Sería buena opción? DT campeón con Coquimbo Unido se abre a la opción de asumir en La Roja
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

Fernando Ortiz recupera a este importante defensa de Colo Colo para la recta final
Chile Sub 17 y su formación para el debut.

A romper la historia: La formación de Chile Sub 17 para su debut ante Francia en el Mundial
Lucas Assadi conoce su castigo en la U.

No le tuvieron piedad: Lucas Assadi conoce su potente castigo tras clásico universitario
Madre de seis niños los abandonó en toma de Alto Hospicio y siguió con su vida

¡INDIGNANTE! Madre de seis niños los abandonó en toma de Alto Hospicio y siguió con su vida 
Luciano Cruz-Coke y el triple homicidio que sacude a su familia

“Los detalles son macabros”: Luciano Cruz-Coke rompe el silencio tras brutal triple homicidio que golpeó a su familia
Inauguran mayor mina de oro que pondrá a Chile en el Top 20 de productores globales

¡Generará 4.000 empleos! Inauguran mayor mina de oro que pondrá a Chile en el Top 20 de productores globales
Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis.

¡No pudo una tercera vez! Malas noticias de Alejandro Tabilo desde Grecia