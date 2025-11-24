FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión

La reconocida periodista de Contigo en la Mañana, Daniela Muñoz dejó a sus seguidores impactados luego de compartir imágenes que revelan su nueva situación sentimental. Esta vez, la atención no se debe a sus transmisiones en vivo o notas para Chilevisión, sino a su relación personal.

Durante el fin de semana, la notera publicó en Instagram fotografías junto a Agustín Iglesias, actual alcalde de Independencia, quien en los últimos años también ha adquirido notoriedad en televisión gracias a sus intervenciones en programas matutinos.

Aunque para el público pudo resultar sorpresivo, el vínculo ya circulaba como rumor tiempo atrás, cuando el sitio Infama divulgó una imagen donde ambos aparecían juntos. En ese momento, ninguna de las partes quiso referirse al tema, pese a que en redes ya se especulaba sobre un posible romance.

Esa cautela quedó atrás. Las recientes publicaciones muestran a la periodista y al edil compartiendo eventos sociales, entre ellos dos ceremonias matrimoniales a las que asistieron como pareja. En una de las historias, Dani escribió: “Hoy nos tocaron dos matrimonios hermosos de queridos grandes amigos. Todo 20/10”, acompañando la frase con postales en las que se les ve sonrientes y disfrutando.

Las imágenes bastaron para que sus seguidores llenaran la publicación de comentarios, felicitaciones y emojis, confirmando que la relación ya no es un secreto ni para su círculo íntimo ni para la audiencia digital que sigue la vida de ambos.

Con este guiño público, la comunicadora y el jefe comunal dejan en evidencia que atraviesan una etapa sentimental sólida, lo que promete seguir generando conversación en el mundo del espectáculo y la política chilena.