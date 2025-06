¡Otra vez! Adulto mayor agredido por delincuentes vuelve a sufrir acto de antisociales

Durante las últimas horas han surgido múltiples ayudas para el adulto mayor que se volvió viral tras ser asaltado camino a su trabajo en Quinta Normal, al hombre le robaron una bicicleta a motor que utilizaba como transporte todos los días. Como se ve en el registro grabado por cámaras de vigilancia, el afectado fue interceptado por dos vehículos en plena vía pública.

“Fui asaltado aquí en el parque por dos vehículos (...) Me golpearon con pistolas y eran seis personas. Se llevaron una bicicleta eléctrica”, declaró el abuelito, todavía afectado por lo vivido. "Ojalá que los pillen, pero no para recuperar mi bicicleta, es para recuperar la confianza de toda esa gente que andamos en bicicleta, que no nos vayan a hacer daño por quitárnosla. Gracias a Dios estoy con vida y con salud, sin ninguna lesión grave" dijo por su parte para CHV Noticias.

Nuevo acto de delincuencia en contra de adulto mayor

Tras divulgarse la noticia, Don Manuel comenzó a recibir diferentes ayudas a su Cuenta Rut e incluso le ofrecieron regalarle una bicicleta. “Guillermo nos escribe generosamente y dice que él le va a regalar la bicicleta”, confirmó Andrea Arístegui. “Además, hay una óptica que está preocupado de su salud visual y que le quiere regalar marcos, cristales, todo el cuento”, complementó Eduardo de la Iglesia.

Luego, la periodista volvió a tomar la palabra para hacer eco de una petición popular: “Pregúntale si él recibiría aportes, porque hay gente que pide hacer una campaña”. Sin embargo, la respuesta generó sorpresa. “Hasta ahora, esos aportes los está coordinando Javiera (vecina que lo auxilió tras ser asaltado), porque a don Manuel le trataron de hackear la cuenta”, explicó el notero Francisco Sanfurgo.

Y así lo confirmó don Manuel: “Estaba recibiendo algunas donaciones de personas que me estaban ayudando y me boquearon la cuenta. No sé qué pasó, porque tengo que ir al banco”. Recordemos que para CHV el trabajador también expresó que "no entiendo tanta violencia conmigo, por qué me agredieron tan fuerte, por qué con ese cachazo con pistola, que me pegaban en mi cabeza" lanzó.

