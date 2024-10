Acusan violencia: campaña de Irací Hassler genera indignación en redes

Gran repercusión y comentarios ha generado en redes sociales un video protagonizado por la alcaldesa de Santiago Irací Hassler a la que se le vio ahogando a un humoristas en una pileta y recordando una polémica que tuvo con el periodista José Antonio Neme. En concreto la autoridad comunal realizó la escena con el comediante Hermann Heim.

Recordemos que Hassler va en busca de la reelección y sobre el proceso electoral señaló. “Si es que en la discusión a nivel nacional se definen ciertos procesos, ya sea primarias, ya sea otros, yo tengo toda la disposición. Creo que tenemos la candidatura que tiene mayor fuerza y capacidad de enfrentar justamente este proceso electoral " dijo.

Polémica por video de Irací Hassler

“No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima. No soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina” apuntó Hassler en el video viral intentando hacer reír. Sin embrago, el registro generó una ola de comentarios negativos. El diputado Juan Antonio Coloma declaró entorno a lo ocurrido que promovía la violencia.

“No es ‘humor’, es violencia !!! Que @IraciHassler promueva la violencia en su campaña a alcaldesa debe ser rechazado sin matices por todo los sectores. No se puede validar la violencia como forme de acción política (como lo hizo el 2019) ni como forma de hacer campaña (hoy)” escribió Coloma en X.

Frente a este, y otros comentarios Hassler apuntó que “antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal. Por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos. ¡Saludos a todas y todos!”.

