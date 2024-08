¿Más problemas? Marcelo Barticciotto destapa enorme preocupación en Colo Colo

El pasado fin de semana, Colo Colo debió enfrentar a O'Higgins en condición de local por una nueva fecha del Campeonato Nacional. Los albos necesitaban seguir sumando para así no perderle pisada a los líderes, ya que la lucha en la cima de la tabla de posiciones está al rojo vivo y con cualquier descuido puedes perder una gran distancia.

Si bien el partido se les complicó más de la cuenta, los dirigidos por Jorge Almirón lograron quedarse con la victoria por 2-1, con una salvadora anotación de Lucas Cepeda en los minutos de descuenta del segundo tiempo, vistiéndose nuevamente de héroe para los albos, quienes ahora piden sus titularidad indiscutida.

Gracias a esta buena victoria, Colo Colo permanece en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, pero gracias a las derrotas de Universidad de Chile y Coquimbo Unido en la cima de la tabla, los albos se ubican a sólo dos unidades del cuadro pirata, quienes mantienen el primer lugar momentáneamente en el Campeonato Nacional.

En las últimas horas, los albos presentaron a sus dos nuevos refuerzos, Mauricio Isla y Cristián Riquelme, quienes hasta el momento serían las últimas incorporaciones del cacique de cara al resto de la temporada. Pero es precisamente con el jugador proveniente de Everton de Viña del Mar, que Marcelo Barticciotto señala un dilema del estratega albo con los minutos sub 21.

Según el ex jugador, quien se desempeña como comentarista, "yo sé que el chico juega bien, pero hay una urgencia por cumplir minutos y Colo Colo no tiene y el técnico no confía en los jugadores que tiene en el plantel. En el equipo nunca se habló de un lateral izquierdo, encontraron esta oportunidad porque necesitaban minutos".