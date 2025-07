¿Ha cumplido las expectativas? La autoevaluación de Claudio Aquino en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo volvió a la acción tras sus vacaciones para afrontar el primero de los dos encuentros que tiene pendiente por la primera rueda del Campeonato Nacional. En esta oportunidad se enfrentaron en condición de visitante a Universidad Católica, donde necesitaban sumar unidades para salir de la parte media de la tabla de posiciones.

El primer tiempo del encuentro fue bastante monótono, donde primaron las interrupciones del juego y los encontrones entre los jugadores, donde el juez principal no se animó a mostrar amarillas. Fue en el segundo tiempo donde Universidad Católica tomó el protagonismo y en el minuto 70', tras un mal despeje de Brayan Cortés, Daniel González abrió la cuenta en el partido.

Ya en los instantes finales del encuentro, el canterano Diego Correa sentenció la victoria para el cuadro cruzado ante un Colo Colo que no tuvo remates al arco y dejó muchas inquietudes de cara a lo que será el superclásico ante Universidad de Chile de la próxima semana, donde se espera puedan mostrar una mejor versión.

Uno de los grandes refuerzos de la temporada y que estaba siendo llamado a ser una de las grandes figuras de los albos es el caso de Claudio Aquino. El jugador terminó la temporada pasada como uno de los mejores jugadores de la liga argentina y si bien es una de las piezas claves del esquema de Jorge Almirón, algunos hinchas creen que no ha cumplido con las expectativas que se tenían sobre él.

Por otro lado, muchos apuntan a que es el resto del equipo el que no ha sabido aprovechar la habilidad de Claudio Aquino. Es aquí donde el mismo jugador hizo una autoevaluación de lo que ha sido su desempeño en Colo Colo. "Sé que estoy en deuda, que puedo dar mucho más, no es excusa, pero eso te pasa la cuenta. Me costó adaptarme, pero hoy me siento mejor física y mentalmente. Como digo siempre, hay que cerrar la boca y trabajar más".