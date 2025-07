¿Sigue o se va? Jorge Almirón habla sobre su continuidad en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo volvió a la acción tras sus vacaciones para afrontar el primero de los dos encuentros que tiene pendiente por la primera rueda del Campeonato Nacional. En esta oportunidad se enfrentaron en condición de visitante a Universidad Católica, donde necesitaban sumar unidades para salir de la parte media de la tabla de posiciones.

El primer tiempo del encuentro fue bastante monótono, donde primaron las interrupciones del juego y los encontrones entre los jugadores, donde el juez principal no se animó a mostrar amarillas. Fue en el segundo tiempo donde Universidad Católica tomó el protagonismo y en el minuto 70', tras un mal despeje de Brayan Cortés, Daniel González abrió la cuenta en el partido.

Ya en los instantes finales del encuentro, el canterano Diego Corral sentenció la victoria para el cuadro cruzado ante un Colo Colo que no tuvo remates al arco y dejó muchas inquietudes de cara a lo que será el superclásico ante Universidad de Chile de la próxima semana, donde se espera puedan mostrar una mejor versión.

No es ninguna sorpresa que la actual temporada está siendo bastante difícil para los albos. Los malos resultados, junto con los problemas internos tienen a la institución en una notoria crisis de la que no han podido salir. Sumado a esto, están los problemas con Jorge Almirón, a quién se le critica mucho de ya no tener las mismas ganas al mando del equipo.

Mucho se ha especulado en el último tiempo sobre la continuidad de Jorge Almirón al mando de Colo Colo tras los malos resultado, pero fue el mismo estratega quien se refiero a este tema. "No lo pienso, no tengo las cosas negativas, no puedo pensar así. El año pasado dimos vuelta un campeonato que estaba 10 puntos arriba contra el archirrival y lo hicimos. Yo pienso de diferentes maneras, no vivo así, pero no voy a responder otra cosa porque no pienso de otra manera".