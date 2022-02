Ya hay fecha para el redebut televisivo de Mauricio Israel en Chile

El polémico comunicador Mauricio Israel vuelve a la televisión, de la mano de un nuevo programa, llamado Círculo Central en TV+.

Será el próximo domingo 06 de marzo, donde el periodista vuelva a la TV tras estar 14 años fuera de ese mundo.

Respecto a esto, Mauricio Israel comentó a El Mercurio que «es como volver a mis raíces, yo partí como periodista deportivo y estar en Círculo Central es un déjà vu muy lindo que me permite reencontrarme con el público».

Además, en dicha oportunidad, el periodista agregó «Ahora tengo 60 y no 40 años. Ya no soy el mismo, tengo otras experiencias y no voy a llegar a pontificar, sino a opinar y hacer comentarios de una forma más tranquila».

«Acepté el desafío porque después de 14 años se me brinda esta oportunidad y quise tomarla. Son muchos años fuera de Chile y estamos en un momento en que quería estar acá«, expresó el periodista a Página 7.

Además, Israel se refirió a la imagen que tienen las personas de él.

«Es algo que me preocupa, pero no me complica. Siento que tengo una oportunidad para demostrar algo distinto. Han pasado 14 años, he intentado por todos los medios que la gente conozca mi verdad y espero demostrar con mi trabajo quién soy y qué puedo aportar«, comentó Mauricio Israel.

Finalmente, el periodista cerró diciendo: «creo que va a ser que la gente se dé cuenta de que sigo absolutamente conectado con Chile, a pesar de mi ausencia. Estoy enterado e informado de todo lo que está pasando. Tengo un estilo, tengo una forma de ser y espero que la gente no se haya olvidado de eso».