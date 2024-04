La famosa tarotista Vanessa Daroch lo volvió a hacer y lanzó tres impactantes predicciones sobre la muerte de personajes importantes. La medium estuvo de invitada en el programa de Kike Morandé, “Morandé Te Ve”. Durante la instancia, Daroch habló sobre el delicado estado de salud del Rey Carlos III.

En primer lugar, se refirió a la acertada predicción sobre la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, quien protagonizó un fatal accidente en helicóptero en el Lago Ranco. “En diciembre yo voy a muchos programas a dar predicciones, tirar cartitas, cómo se viene el próximo año”, comentó.

“Ese día estaba en ‘La Hora de Jugar’ con Joaquín y la Cote. A mí me dijeron ‘Vane, da algo que sea sorprendente y puedas decir en televisión’, y me sale esto en las cartas. Yo no lo sabía antes de entrar al programa, fue ahí en las cartas, lo empiezo a leer y vamos a comerciales”, reveló Daroch. “Cuando volvimos de comerciales es lo que pude decir al final, es una persona que es mayor, que guía”, señaló que tenía la idea de que se trataba de Sebastián Piñera.

También aclaró que se vienen más muertes. “Eran dos personas y sólo pude dar una. Son dos personas las que se van este año, y hace poquito sumé una tercera, pero eso no lo he dicho en televisión. Todavía no pasa, va una (Piñera)”, comentó. Daroch señaló que se trata de una reconocida figura mundial. “La otra está fuera de Chile, así que lo puedo decir es el Rey Carlos III, se nos va este año y va a ser algo repentino”.

Las predicciones de Vanessa Daroch

Tras el increíble pronóstico, Kike Morandé le preguntó si la otra persona que dejaría este mundo era Kate Middleton. “La siento más para el otro lado que para acá (más cerca de la muerte que de la vida). Yo no creo que ella esté tan bien como en ese video que mostraron donde sale tan compuesta. Yo creo que es mucho más grave, así lo veo (...) Yo creo que está más avanzado (el cáncer)”, aseguró la tarotista.

Otro tema que salió al baile, fue el complicado estado de salud del Papa Francisco. “Lo veo como algo que ya se sabe, pero nosotros no sabemos. Todo el mundo sabe que él está muy grave y enfermo, pero cuando nosotros nos enteremos, estará en lo último. Lo van a anunciar, se agravó y falleció, es algo que viene desde mucho antes”, sentenció.