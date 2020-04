Mansory añadió todo lo que le faltaba a la Ferrari 812 Superfast

El nuevo kit de Mansory para la 812 Superfast se llama 812 Softkit y, tal como su nombre señala, no cambia completamente el auto, sino que lo complementa.

En septiembre del año pasado, Mansory presentó su modificación de la Ferrari 812 Superfast denominada 812 Superfast Stallone. Con cambios estéticos radicales y mucha fibra de carbono, sus looks no convencieron a muchos.

Esta vez fue diferente. A diferencia de la gran mayoría de la empresa alemana, el kit no modifica completamente el auto. Mejor dicho, lo complemente - y lo hace muy bien -. Éste consiste en varias partes externas de fibras de carbono, tales como un lip delantero, difusor delantero y trasero, tomas de aire y extensiones de parachoque. Todas estas piezas pueden estar finalizadas en toques mates o brillantes.

Mansory no ha dicho si incluye mejoras al motor, por lo que asumimos que no. En todo caso, los 800 CV producidos por su motor V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros son suficientes, ¿o no?











