Las reacciones a la ácida columna de Daniel Matamala en contra del Gobierno

Las redes sociales explotaron con la redacción del periodista de CNN.

Nuevamente Matamala sacó aplausos y pifias con su columna de día domingo en el Diario La Tercera. Pedrito y el Lobo es el título del trabajo periodístico.

Ciudadanos infantilizados, reducidos a la obediencia hacia sus autoridades, que les reparten protección y correctivos escribió el periodista: "Y a esos niños -creen algunos padres- a veces hay que contarles mentiras piadosas por su propio bien. Si no quiere comer, no sirve explicarle los beneficios de la alimentación saludable. Él no lo entenderá".

A lo que agrega; "Mejor decirle que si no deja limpio el plato, se lo llevará el viejo del saco. Tampoco basta con enfatizar cuántas horas de sueño necesita cada noche. Más efectivo es cantarle “Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá”.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

Columna de Daniel Matamala: Pedrito y el lobo - La Tercera https://t.co/SUogwboy4j — Daniel Matamala (@DMatamala) July 25, 2020

A Daniel Matamala le voy a dejar 9 ejemplos de cambios que NO iba a pasar nada malo;



1- Transantiago

2- TAG

3- Cambiar Binominal

4- Sacar seleccion en colegios

5- Medidor inteligente

6- Voto voluntario

7- S.A en el futbol

8- Sacar Subvencionados

9- Estacionamientos por minuto — Rodrigo Ignacio C (@RodrigoFrank20) July 26, 2020

Extraordinaria columna de Daniel Matamala, critica al Gobierno de tratar a los ciudadanos como niños: “Si no se portan bien, se los va a llevar el viejo del saco” https://t.co/jxT0zXyOxA — Belmar #YoApruebo +CC #SomosTodos (@Nubealba) July 26, 2020

Como siempre notable la columna de Daniel Matamala sobre todo éste párrafo. pic.twitter.com/HNtDJEL58g — @Isamar/Apruebo/ConTodoSinoPaQué (@IsamarApruebo) July 19, 2020

Daniel Matamala, Activista, Periodista. "El incentivar el respeto a las autoridades, es infantil, solo reduce a obediencia. Políticos si es no, viene el cuco y por el retiro del 10% viene el viejo del saco" @latercera quizás viene. PC y FA quieren nacionalizar 90% no son del saco — Alfa Charlie (@aldocardinali) July 26, 2020