El ex DT de Colo-Colo no cree que el arquero haya sido factor en la derrota del sábado pasado.

Cortés fue uno de los jugadores que recibió una ola de malos comentarios en las redes sociales tras la derrota por 2-3 contra Santiago Wanderers en el reestreno del Campeonato Nacional en medio de la pandemia del coronavirus.



El Bichi salió a la defensa del iquiqueño. "Yo no creo que Brayan sea el problema, no vi dificultades muy grandes en el arquero, no vi grandes problemas, algún rebote o algo así", comenzó.

Además agregó que, "yo me acordé mucho de Palermo, que una vez dijo 'yo siempre sé que los laterales no cierran todo lo que tienen que cerrar', entonces una cosa que hacía siempre es correr al lado opuesto del centro, entonces el se iba a la izquierda del todo para poder ganar el cabezazo. Es difícil encontrar laterales que sepan cerrar y cerrar bien. Entonces para mi no es problema de Brayan".

"Fueron dos goles, uno de cabeza y otro gol pélvico, pero de donde cabecean no es dificultad del arquero, el no tiene la posibilidad de salir a esos balones rápidos", sentenció.