Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo contra los entrenadores chilenos

Juan Cristóbal Guarello, periodista de Radio ADN analizó el momento que vive el INAF y el estatus de los estrategas criollos a propósito de las palabras del presidente de Azul Azul.

"Para el entrenador chileno tomar un equipo está siendo complicado y si quedan cesantes, casi nunca más agarran. Les fue mal y nunca más. Hay un detalle muy fuerte y ahí creo que se le falta el respeto al rol del entrenador chileno. Cuando se traen argentinos de quinta división seis meses a ver qué pasa, eso es no darle relevancia al fútbol chileno. No son tipos que no saben nada, pero por qué dejar que Chile sea la práctica", lanzó de entrada.

Fue ahí que Guarello se lanzó con todo contra el INAF, organismo encargado de graduar a los directores técnicos en nuestro país. "No están preparando bien a los entrenadores chilenos, lo vemos. Antes los técnicos eran del famoso cursillo, pero era ultra futbolizado y los DT sacaban a flote lo mejor que tenían, que veían bien el juego, etc. Ahora hay una tabla rasa, los técnicos hablan todos igual".

¿Cómo se ve un buen dt? Potenciando, enseñando, no solamente hablando de sistemas. Hablan todo el rato de eso y nunca de futbolistas (...) Mira lo que hizo Luis Enrique con Pedri, lo convirtió en Iniesta. Quinteros bajó de peso a Morales y puso de 10 a Gil".

Juan Cristóbal Guarello no se detuvo ahí y ejemplificó su crítica con lo ocurrido con Hugo Balladares meses atrás. "Agarra a la U de Conce con el agua hasta el cogote y habló de sistema. ¡No! Habla de cómo salvar al equipo con los jugadores que tienes. Están preocupados de la conceptualización del fútbol y no de lo que tienen".

