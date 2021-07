José Luis Villanueva, ex delantero de la UC y ahora comentarista en ESPN, reveló su favorito para la final soñada entre Brasil y Argentina por Copa América 2021.

"Quiero que gane la Copa Messi pero no Argentina porque se agrandarán y tampoco Brasil porque está Neymar más sus robos arbitrales", posteó el ex futbolista de Racing de Avellaneda en un meme e inmediatamente capturó el sentir de muchos cibernautas

En diálogo con LUN, Villanueva puntualizó su pensamiento. "A mí no me cae mal Neymar porque simule. Me parece un jugador fantástico porque no tienen como pararlo. Se da unas vueltecitas más por aquí y por allá, pero es irrelevante", esgrimió.

"Lo de Messi y Argentina me pasa mucho. Para mí es el mejor futbolista de la historia, o por lo menos está en el top 3, y que no tenga un título con su selección a pesar de que tiene todos los récords...", reflexiona el analista de ESPN.

El astro del Barcelona estará al frente de uno de los clásicos rivales de Chile. "Sería súper choro que Messi gane la Copa. Lamentablemente es Argentina", explica el ex delantero de la selección chilena.

"Es una pica folclórica. A mí en Argentina me trataron espectacular, a mí me encanta la vida allá, pero los chilenos no queremos que ganen los argentinos. Sin embargo, estando Messi para mí queda atrás el folclore", sentencia Villanueva.

¡LLEGÓ EL DÍA! 😍​



Argentina 🇦🇷 y Brasil 🇧🇷 definen al CAMPEÓN de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 2021​



CHEGOU O DIA! 😍​



Argentina 🇦🇷 e Brasil 🇧🇷 definem o CAMPEÃO da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 2021​#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/nlePPn8cnY — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

