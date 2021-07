Iván Morales: "Me encantaría ir a la selección lo más pronto posible"

Iván Morales, delantero y goleador de Colo Colo, Iván Morales, asegura que uno de sus objetivos a corto plazo es sumarse al equipo nacional en la lucha por alcanzar un cupo al Mundial de Qatar 2022.

El jugador de 22 años está teniendo un verdadero renacer este año 2021, Morales es el goleador del cuado popular.

"En lo personal, me encantaría ir a la selección lo más pronto posible. Es un objetivo que siempre voy a tener, porque me tocó hacer muchas selecciones juveniles y en la adulta debuté en una gira amistosa. Quiero y mi objetivo es llegar a la selección al máximo nivel", comenzó diciendo el formado en Macul.

De todas formas, el artillero albo no siente que será el salvador. "No sé si llenar el espacio, pero mi objetivo es jugar en la selección. Aportar de donde me toque. Si es con goles, sería hermoso. Hablar de llenar un espacio tan grande es muy pronto, pero mi objetivo es estar ahí", explica sobr la idea de reforzar al equipo que entrena Martín Lasarte.

Es que su mayor sueño es sentimental. "Estar tranquilo, que mi familia esté unida; poder estar en paz con mis seres queridos. Quiero triunfar en esto, cumplir mis objetivos cercanos y seguir en el fútbol", complementa Morales su idea de vida.

PROGRAMACIÓN DE LA COPA CHILE 2021

Partidos de ida de los cuartos de final.

Jueves 8 de julio.

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11 de julio

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.