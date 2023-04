Gustavo Quinteros exige prisión para los que comentan desmanes

El entrenador de Colo-Colo se mostró furioso en conferencia de prensa en la previa del duelo ante Unión La Calera: "Son 20, 30, 15 ó 10... Hay que ir a buscarlos y sacarlos del fútbol para que toda la gente de bien y la hinchada verdadera de Colo Colo disfrute del equipo. Estamos haciendo algo mal, que por pocas personas paguen 40.000. Tenemos que identificar, supongo que hay muchos identificados, sacarlos del fútbol y listo. Eso hay que hacer, los verdaderos hinchas son los que alientan y no perjudican al equipo", sostuvo sobre los hechos de violencia vividos en el Estadio Monumental.

"Hace casi tres años que lo estoy diciendo, pero la Justicia de esta manera no está bien. Prohibir a toda la gente que venga al estadio a ver un espectáculo, algo hermoso, a disfrutar, por personas que no son hinchas del club", complementó el DT.

"Los que están identificados (hay que) meterlos presos, llevarlos a la policía cada vez que juega el equipo para que no vuelvan. Es fácil, como se hace en otros países... identificar a estas pocas personas que vienen a perjudicar, sacarlos del fútbol y listo", argumentó.

Al cierre, Gustabo Quinteros reconoció que "yo soy hincha de Colo Colo ahora. Desde el día que llegué hago todo lo posible para que el equipo gane, nunca voy a tratar de perjudicar a la institución". Sin embargo, expresó que "me sorprende que en Chile no se haga eso, el que está con la bengala prendida agarrarlo, sacarlo y llevarlo a la policía. Es fácil. Lo complicado es que perjudiquemos a un montón de familias, a nuestros familiares, los hijos de todos, que quieren venir a alentar y no pueden".