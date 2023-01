Gareth Bale anuncia en sus redes sociales su inesperado retiro del fútbol a los 33 años

En una verdadero sorpresa se transformó el anuncio del jugador gales, Gareth Bale, quien confirmó al mundo su retiro del fútbol a los 33 años. El atacante tomó la decisión tras participar el Mundial Catar 2022, certamen en el que fue eliminado en primera ronda.

El profesional señaló los motivos en sus diferentes redes sociales. "Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", indicó en un comunicado.

"Quiero dar las gracias a mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional", sostuvo el ex jugador que también tuvo pasos por Tottenham y Southampton.

Además, el ahora ex jugador le dedicó unas palabras especiales a su despedida de la Selección de Gales, con quien logró clasificar al Mundial de Catar 2022. "Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con mucho, la más difícil de mi carrera. ¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa?", partió diciendo.

"Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas, simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra", finalizó.