Andrea Albagli trabajó elaborando los informes epidemiológicos sobre el avance del Covid-19.

La profesional acusó al gabinete de Jaime Mañalich, manipular los datos con respecto a los casos de coronavirus en el país.

Según dijo Albagli, "recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro (Mañalich) informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes".

"El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”, declaró la exfuncionaria, según publica La Tercera.